Dettinger Leichtathleten ragen heraus

Langsam geht es bei den Leichtathleten wieder mit den Wettkämpfen los. Natürlich sind da auch die Leichtathleten der SG Dettingen dabei. In Uhingen im Filstal waren in den Altersklassen U16 und U14 einige sehr erfolgreich im Einsatz. Trotz der langen Trainings- und Wettkampfpause konnten sich alle über einige persönliche Bestleistungen freuen. Das zeigt, dass sie nichts verlernt haben und die wenigen Trainingseinheiten, die bisher möglich waren, bereits Wirkung gezeigt haben.

Quali geschafft

Die vierzehnjährige Elisabeth Schulz konnte sich gleich über zwei Qualifikationen für die Württembergischen Meisterschaften freuen. Mit starken 27,32 Meter im Speerwurf und 9,15 Meter mit der Kugel konnte sie die Normen deutlich übertreffen. Außerdem gewann sie damit auch die Speerwurfkonkurenz. Bei den 13-Jährigen konnte Lara Edel bei fünf Starts überall ihre Bestleistung steigern. Am größten war der Leistungssprung, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Hochsprung. Hier verbesserte sie sich um gleich neun Zentimeter auf 1,46 Meter. Damit hat sie auch die hohe Quali-Norm für die Talentsichtung des Württembergischen Leichtathletikverbandes, die im Herbst stattfindet, geschafft, und gehört auch zu den besten Hochspringerinnen in Württemberg.

Gute Sprint

Besonders erwähnenswert ist auch noch ihr Sprint über 75 Meter in 11,04 Sekunden und der Speerwurf mit 20,23 Meter, wo sie das erste Mal die 20-Meter-Marke knackte. Damit belegte sie sowohl im Hochsprung wie mit dem Speer den zweiten Platz in dem sehr guten Teilnehmerfeld. Die gleichaltrige Noemi Luque konnte vor allem im Laufbereich überzeugen. Mit 11,06 Sekunden über die 75 Meter verpasste sie nur ganz knapp die Elf-Sekunden-Marke, wobei sie diese mit einem besseren Start sicher unterboten hätte. Über 800 Meter lief sie trotz hohen Temperaturen ein starkes Rennen, und mit ihren 2:50,76 Minuten verpasste sie die Norm für die Württembergischen nur um wenige Sekunden. Erwähnenswert ist auch noch ihr Weitsprung, wo sie das erste Mal die vier Meter übersprang.

Zwei Siege

Der ebenfalls dreizehnjährige Lukas Bachhofer konnte sich über zwei Siege freuen. Im Hochsprung konnte er seine Bestleistung auf 1,43 Meter verbessern, ebenso im Weitsprung, wo es sich auf 4,40 Meter verbesserte. Auch mit dem Kugelstoßergebnis von 7,58 Meter konnte er mehr als zufrieden sein. Bei den zwölfjährigen Collien Schmidt sehr gut in Form. Ebenso wie Edel und Bachhofer konnte sie vor allem im Hochsprung überzeugen. Mit 1,34 Meter übersprang sie eine für dieses Alter gute Höhe und scheiterte nur äußerst knapp an der nächsten Höhe von 1,38 Meter. Damit gewann sie überlegen den Hochsprung. Mit 11,31 Sekunden über die 75 Meter war sie so schnell wie noch nie unterwegs, und belegte damit den dritten Platz. Aber auch die restlichen Ergebnisse, wie beispielsweise 3,87 Meter im Weitsprung, deuten ihr großes Potential an. Für die gleichaltrige Hanna Walter war es erst ihr zweiter Wettkampf insgesamt.

Sie konnte sich über einige für sie gute Ergebnisse freuen, die sich mit etwas Wettkampfroutine noch um einiges ausbauen lassen.

In Augsburg war im Kugelstoßen in der Altersklasse U20 Annika Schepers am Start, um Wettkampfroutine zu bekommen. Mit 13,38 Meter blieb sie nur knapp unter ihrer Bestleistung und konnte sich vor allem über ihre Konstanz mit vier Stößen über 13 Meter freuen. Damit gewann sie auch überlegen die Konkurrenz. Auch das Speerwerfen konnte sie mit der Weite von 34,28 Meter für sich entscheiden, wobei sie mit der Weite zufrieden war, auch in Anbetracht dessen, da aufgrund der anstehenden Meisterschaften der Schwerpunkt im Training beim Kugelstoßen liegt.