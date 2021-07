Dettinger Athletin gewinnt Baden-Württembergische Meisterschaft

In Langensteinbach in der Nähe von Karlsruhe fanden die Baden-Württembergischen Meisterschaften der U20 statt. Und die Reise dorthin hat sich für die 19-jährige Annika Schepers von den Dettinger Leichtathleten definitiv gelohnt. Im Kugelstoßen holte sie mit 13,49 Meter die Goldmedaille.

Zäher Beginn

Der Beginn des Wettkampfes gestaltete sich mit zwei ungültigen Versuchen etwas zäh, aber dann fand sie doch noch ihren Rhythmus und stieß im vierten und sechsten Versuch jeweils die Siegweite von 13,49 Meter. Dies zeugt auch von ihrer psychischen Stabilität, dass sie sich von den ungültigen Versuchen nicht aus der Ruhe bringen ließ und um ihre Leistungsfähigkeit wusste. Es war ein sehr spannender Wettkampf, bei dem sie am Ende neun beziehungsweise elf Zentimeter Vorsprung auf die Zweite und Dritte hatte.

Erfolgreiche Revanche

Damit konnte sie sich erfolgreich für letztes Jahr revanchieren, als sie den Titel nur um einen Zentimeter verpasste. Als Höhepunkt stehen jetzt noch die Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Rostock an, bei der die Endkampfteilnahme das Ziel ist. Der U16 und U14-Nachwuchs war auch unterwegs und nahm in Geislingen sehr erfolgreich an einem Vierkampf teil, und zeigten dort, dass sie vielleicht mal in die Fußstapfen von Schepers treten können.

Hohe Punktzahl

Mit ihren Punktzahlen von 1676 Punkten für die zwölfjährige Collien Schmidt und 1729 Punkte für die ein Jahr ältere Lara Edel konnten sie sich direkt für die Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften qualifizieren, die in Dagersheim bei Böblingen stattfinden. Herausragend dabei der Hochsprung von Schmidt mit 1,42 Meter. Neben der Verbesserung ihrer Bestleistung um acht Zentimeter ist sie momentan die zweitbeste Hochspringerin in Württemberg.

Hohes Niveau

Aber auch ihre anderen Leistungen waren auf hohem Niveau, genauso wie die Leistungen von Lara Edel. Besonders erwähnenswert ist bei ihr die Steigerung im Weitsprung um 30 Zentimeter auf die tolle Weite von 4,63 Meter, was für eine Dreizehnjährige sehr stark ist. Beim Hochsprung stellte sie ihre Bestleistung von 1,46 Meter ein, was auch gleichzeitig den vierten Platz in der Württembergischen Bestenliste bedeutet. Noch Chancen auf eine Teilnahme an dem Meisterschaften haben noch Noemi Luque und Madeleine Hubert, die voraussichtlich noch über das Listenverfahren teilnehmen können. Das entscheidet sich noch diese Woche. Hubert konnte dabei besonders im Wurf mit 29,50 Meter und Luque im Sprint überzeugen.

Knapp verpasst

Knapp die Quali hat leider Elisabeth Schulz verpasst. Nach ihrem ersten Weitsprung über vier Meter und einer Steigerung im Hochsprung um acht Zentimeter war sie gut unterwegs, allerdings ließ sie dann im Sprint aufgrund eines kleinen Stolperers am Start zu viel Zeit und damit auch Punkte liegen. Die beiden anderen Starter/innen Lukas Bachhofer und Hanna Walter lieferten einen soliden Wettkampf ohne Tiefen ab, wobei vor allem Walter sich über eine ordentliche Steigerung im Weitsprung und Sprint freuen konnte. Lukas konnte eine neue Bestleistung im Sprint und Vierkampf aufstellen.

Lange Wettkampfpause

Bei den Regionalmeisterschaften der U18 in Eislingen im Filstal nahmen auch zwei Dettinger Athletinnen erfolgreich teil. Nach der langen Wettkampfpause konnte sich Anna-Maria Fiesel im Hochsprung mit 1,48 Meter über die Silbermedaille freuen. Auch der vierte Platz mit dem Speer mit 26,50 Meter und der fünfte Platz mit 9,22 Meter im Kugelstoßen waren sehr erfreulich. Sehr stark auch ihr Weitsprungergebnis mit 4,67 Meter. Mit den meisten ihrer Leistungen konnte bei ihrem ersten Start für die SG Dettingen auch Tamina Luque sein. Sehr gut dabei ihre 4,40 Meter im Weitsprung und ihre siebten Plätze im Kugelstoßen und Speerwurf.