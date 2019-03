Dettingen und Öpfingen blicken nach oben – Granheim hofft auf mehr Punkte

Die Fußballerinnen der SG Dettingen, der SG Öpfingen und des SV Granheim II bereiten sich derzeit auf die Anfang April beginnende Rückrunde der Bezirksliga vor. Über die vergangene Vorrunde ziehen die Trainer der drei Mannschaften unterschiedliche Bilanzen. Während Tabellenführer Dettingen und der Dritte Öpfingen um Meisterschaft und Aufstieg spielen, steckt Granheim als Vorletzter im unteren Tabellendrittel.

SG Dettingen (1. Platz/23 Punkte)

Die Saison begann mehr als gut für den Liga-Neuling aus Dettingen. Bereits früh übernahm die SG Dettingen die Spitzenreiterrolle in der Liga und blieb bis dato ungeschlagen. Lediglich zwei Unentschieden musste das Team von Trainer Patrick Baier gegen den SV Unlingen (2:2) und die SG Öpfingen (3:3) hinnehmen. Mit drei Punkten Vorsprung vor dem direkten Verfolger aus Unlingen überwinterte Dettingen auf dem ersten Tabellenplatz. Mit der Platzierung ist Patrick Baier „mehr als zufrieden“. Zusätzlich zum momentanen Ligaerfolg blickt die SG Dettingen auf eine erfolgreiche Hallensaison mit dem Gewinn der Hallen-Bezirksmeisterschaft der Frauen zurück. Darüber hinaus steht die SG Dettingen im Halbfinale des Bezirks-Pokalwettbewerbs der Frauen.

Trainer Baier ist stolz auf das bislang Erreichte. Umso wichtiger ist es für ihn, seine Mannschaft optimal auf die Rückrunde vorzubereiten. „Wir wollen unter den ersten drei Mannschaften der Tabelle bleiben“, sagt Patrick Baier. Dafür sind laut Baier die ersten drei Rückrundenspiele gegen den SC Blönried II, den SV Unlingen und den FV Weithart wegweisend. „Danach wissen wir, wo wir stehen und wo die Reise hingehen kann“, so Baier. Verstärkt wird das Dettinger Team zur Rückrunde von Torhüterin Yasmina Saimler (VfL Munderkingen). Um sich auf die Rückrunde vorzubereiten, bestreitet die SG Dettingen Testspiele gegen den Landesligisten SG Altheim (0:12) und die Bezirksligisten SV Mietingen (1:3) und SV Langenenslingen (24. März, 12.45 Uhr, Jubelarena Kunstrasen Gollenäcker).

SG Öpfingen (3. Platz/19 Punkte)

Die SG Öpfingen schneidet mit einer Platzierung im oberen Drittel der Bezirksliga zur Winterpause durchaus gut ab, doch SGÖ-Trainer Cemal Güney sieht sich noch weiter vorn. „Wir haben fast jedes Spiel dominiert“, sagt Güney. Lediglich individuelle Fehler haben die Mannschaft aus Sicht von Güney um den einen oder anderen Punkt gebracht.

Cemal Güney hatte die Öpfinger Damenmannschaft zu Beginn der neuen Saison übernommen. Anfangs fiel es dem Öpfinger schwer, eine Frauenmannschaft zu trainieren. „Jetzt habe ich mich aber eingelebt und die Mädels verstehen mein Spielsystem besser.“ Güney legt Wert darauf, nicht nur lange Bälle in die Offensive zu spielen, sondern auch den Ball in den eigenen Reihen zu halten und das Spiel von hinten aufzubauen.

Vor allem im Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten Sulmetingen (3:2) setzte das Öpfinger Team das von Trainer Güney gewünschte Spielsystem gut um und brachte die bislang beste Leistung in der Vorbereitung. Weitere Vorbereitungsspiele bestritt die SG Öpfingen gegen die Bezirksligisten SSG Ulm (1:2), Salach (5:3) und Warthausen (1:5) sowie den Kreisligisen SGM Bergemer SV/SG Altheim II (3:0). Am Mittwoch war ein Testspiel bei der SGM Schemmerhofen vorgesehen und am 24. März, 10.30 Uhr, ist Öpfingen beim FC Wacker Biberach zu Gast.

Für die Rückrunde setzt sich die SG Öpfingen ein deutliches Ziel: „Wir wollen vorne mitspielen“, sagt Trainer Güney. Eine Platzierung im oberen Drittel ist für die SG durchaus zu erreichen. Der bisherige Abstand zum Tabellenspitzenreiter SG Dettingen beträgt lediglich vier Punkte. „Wenn alle Spielerinnen gut mitziehen, können wir unser Ziel erreichen“, so Güney. Verstärkt wird das Team der Öpfingerinnen durch Michelle Braig aus der eigenen Jugend, die in der Rückrunde von Trainer Güney „langsam miteinbezogen“ wird.

SV Granheim II (8. Platz/4 Punkte)

Bereits früh zeichnete sich ab, dass es für den SV Granheim II keine einfache Saison werden wird. Bis auf die Punkte gegen den SV Bingen/Hitzkofen und den SV Sigmaringen ging der SV Granheim in seinen Spielen bislang leer aus. So befindet sich SVG-Trainer Reinhold Oßwald mit seiner Mannschaft auf dem Relegationsplatz. Diesen Rang zu verlassen ist das, was sich Oßwald für die Rückrunde vorgenommen hat. Für ihn ein erreichbares Ziel, da die Teams auf auch im hinteren Tabellendrittel eng zusammenliegen. Um mehr Punkte als in der Vorrunde zu sammeln, muss das Team nach Worten von Trainer Oßwald „effizienter vor dem gegnerischen Tor sein und in der Abwehr sicher stehen“. Ein wichtiges Ziel ist für Oßwald aber auch, mit einer zweiten Granheimer Mannschaft allen Spielerinnen des Vereins die Möglichkeit zu geben, Fußball spielen zu können und Spielerinnen an die erste Mannschaft heranzuführen.

Beide Granheimer Mannschaften trainieren zusammen auf dem Rasenplatz in Granheim oder auf dem Kunstrasenplatz in Ehingen. Dadurch haben auch die Spielerinnen der zweiten Mannschaft bereits mehrere Wochen der Rückrundenvorbereitung hinter sich. „Bislang ist der Fittnesszustand meiner Spielerinnen okay“, so Oßwald. Er betont jedoch, dass seine Mannschaft noch Zeit habe, sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Dafür hat Oßwald auch ein Vorbereitungsspiel am 24. März (11 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein) gegen den SV Mietingen II eingeplant.