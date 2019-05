Dettingen entscheidet umkämpftes Derby für sich

In der Landesliga wird der VfL Munderkingen vom Tempospiel der Gastgeber aus Bad Saulgau überrascht. Bereits am Samstag kehrt der SV Granheim zurück in die Erfolgsspur und gewinnt gegen den FV 08 Rottweil. Die SG Altheim gewinnt in Sondelfingen glücklich einen Punkt und behauptet den dritten Tabellenplatz. In der Bezirksliga tat sich der Tabellenführer SG Dettingen gegen kämpferische Granheimerinnen schwer. Kreisligist SGM Munderkingen II/Unterstadion kann sich gegen die SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler nicht behaupten.

Landesliga: FV Bad Saulgau – VfL Munderkingen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 Janina Seebauer (37., ET.), 2:0 Luka Restle (78.) – Der von VfL-Trainer Andreas Schellinger erhoffte Sieg blieb gegen den FV Bad Saulgau aus. Überrascht vom Tempospiel der Gastgeber aus Bad Saulgau, fand der VfL Munderkingen nicht in das Spiel. „Wir waren mit dem Kopf nicht auf dem Platz“, sagt Schellinger. Zwar konnte seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung abliefern, der entscheidende Zug zum Tor fehlte laut Schellinger jedoch. Der VfL hatte sich vor dem Spiel mehr aus der Begegnung erhofft. Schellinger gibt jedoch zu, dass aufgrund der ersten Halbzeit der Sieg für den FV Bad Saulgau gerechtfertigt war.

FV 08 Rottweil – SV Granheim 1:4 (1:3). – Tore: 0:1 Lea König (4.), 0:2, 0:3 Alisa Griesinger (14., 21.), 1:3 Deborah Theis (22.), 1:4 Franziska Uhl (67.) – Bereits am Samstag trafen die beiden Mannschaften aus Rottweil und Granheim aufeinander. Von Beginn an starteten die Fußballerinnen des SV Granheim konzentriert in das Spiel. „Wir haben die erste Halbzeit dominiert“, sagt SVG-Spielerin Silvia Bäuerle. So zeigte sich das Granheimer Team treffsicher und konnte mit insgesamt drei Treffern in der ersten Halbzeit überzeugen. In der zweiten Hälfte des Spiels verwaltete Granheim nach dem erneuten Treffer das Ergebnis. Aus Sicht der Tabelle bleibt es weiterhin eng. Weil direkte Konkurrenten der Granheimerinnen ebenfalls punkten konnten, bleib der SV trotz Sieg auf dem Relegationsplatz.

TSV Sondelfingen – SG Altheim 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 Louisa Teufel (29.), 1:1 Laura Stoll (56.) – Der TSV Sondelfingen war der leicht ersatzgeschwächten Altheimer Mannschaft in der ersten Halbzeit überlegen. „Wir konnten uns glücklich schätzen, nur ein Gegentor bekommen zu haben“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Nach der Halbzeitpause traten die Altheimerinnen mit umgestellter Aufstellung auf den Platz. Durch einen Foulelfmeter gelang es dem Team um Kottmann dann, den Ausgleich zu erzielen. Ab diesem Zeitpunkt war die Partie ausgeglichen. Aufgrund der besseren spielerischen Leistung und der höheren Chancenanzahl der Gastgeber aus Sondelfingen war das Unentschieden laut Kottmann glücklich. Kämpferisch war der Punktgewinn aus seiner Sicht jedoch verdient.

Bezirksliga: SG Dettingen – SV Granheim II 4:2 (2:1). – Tore: 0:1 Yvonne Oßwald (8.), 1:1, 3:2 Annika Barth (14., 76.), 2:1 Nina Auburger (18.), 2:2 Nadine Boß (75., EF.), 4:2 Fiona Miehle (83.) – Die Zuschauer des Derbys zwischen der SG Dettingen und dem SV Granheim II bekamen ein spannendes Spiel zweier Konkurrenten auf Augenhöhe zu sehen. „Wir haben gut angefangen und konnten in Führung gehen“, sagt SVG-Trainer Reinhold Oßwald. Das Team um SGD-Trainer Patrick Baier konnte jedoch schnelle Antwort leisten und drehte das Spiel. Beide Teams waren auf einem gleichen Leistungsniveau. Vor allem in der ersten Halbzeit war Granheim II nicht zu unterschätzen. „Wir taten uns mit der kämpferischen Spielweise der Granheimerinnen schwer“, so Baier. In der zweiten Hälfte des Spiels erwies sich die SG Dettingen jedoch als das treffsichere Team. Nach dem 2:2 Ausgleichstreffer habe Granheim II laut Oßwald zu schnell den 3:2 Gegentreffer kassiert, was seiner Mannschaft nach eigenen Worten „das Genick brach“. Dettingen setzte in der Schlussphase des Spiels mehr Akzente. „Es hätte mehr für uns drin sein können“, sagt Oßwald. Dennoch geht der Sieg der Dettinger aufgrund der effizienten Torchancenverwertung in Ordnung, ist jedoch um ein Tor zu hoch ausgefallen.

Kreisliga: SGM Alb-Lauchert – SGM Bergemer SV/Altheim II. – Das Spiel wurde abgesetzt.

SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II – SGM Munderkingen II/Unterstadion 7:2 (3:0). – Tore: 1:0, 3:0 Christin (Göpfer (2., 32.), 2:0 Lisa Ebner (25.), 4:0, 5:1, 7:2 Nadine Hader (50., 57., 76.), 4:1, 6:2 Lisa-Marie Hummel (53., 75.), 6:1 Maja Mielitz (68.) – Im Auswärtsspiel gegen die SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II kann das Team um VfL-Trainer Andreas Schellinger nicht mithalten. In der ersten Halbzeit hatte die SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II mehr vom Spiel. Die zweite Hälfte verlief auf Augenhöhe. Zwar gab es auf beiden Seiten Chancen, den effizienter Torabschluss hatten jedoch die Gastgeber.