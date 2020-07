Dettingen bleibt Relegationsspiel erspart

Die Trainer der Regionenliga-Teams der Frauen aus der Region ziehen Bilanz über das vergangene Fußballjahr. Von insgesamt 26 Spieltagen wurden in der Regionenliga coronabedingt lediglich 15 ausgetragen. Sowohl die SG Öpfingen als auch die SGM Munderkingen/Griesingen I und die SG Dettingen mussten sich in der neuen Liga erst einmal zurecht finden. So war für alle drei Teams nicht mehr als eine Platzierung in der unteren Tabellenhälfte drin.

SG Öpfingen

Nach dem Relegationserfolg und dem Aufstieg in der vergangenen Saison startete die SG Öpfingen in dieser Saison in der Regionenliga. Die Vorrunde gestaltete sich für die Öpfinger Mannschaft nach Worten von Trainer Cemal Güney „mit Höhen und Tiefen“. Zu Beginn waren seine Spielerinnen gut im Tritt, während mit der Zeit immer mehr Ausfälle seine Mannschaft schwächten.

Gerne hätte Güney in der Rückrunde noch eine Schippe drauf gelegt. Durch die Rückkehr von Johanna Dolpp und Kim Heimbach erhoffte er sich nach eigener Aussage „mehr Kreativität im Offensivspiel“ seiner Mannschaft. Doch zu einem Einsatz der Rückkehrerinnen kam es nicht mehr. „Der Abbruch der Saison war die richtige Entscheidung“, sagt Güney.

Mit insgesamt 16 Punkten und einem Torverhältnis von 23:34 Toren nimmt die SG Öpfingen den achten Tabellenplatz ein – auch die Quotienten-Regelung ändert an der Öpfinger Platzierung nichts. Güneys Team weist eine Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen auf. Tatjana Bitterle ist mit sieben Treffern die erfolgreichste Öpfinger Torschützin.

In der nächsten Saison will sich Güney mit seiner Mannschaft neu beweisen. Sein Ziel ist es, eine Platzierung im oberen Drittel der Tabelle zu erreichen. Dafür steht ihm der komplette Kader der vergangenen Saison zur Verfügung. Zudem kehrt Melanie Ströbele nach Schwangerschaft zurück. Neu im Team sind Leonie Braig und Miriam Hess (eigene Jugend).

SGM Munderkingen/Griesingen I

Die beiden Mannschaften aus Munderkingen und Griesingen haben sich in der Saison 2019/20 zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Geprägt war die erste Saison der neuen Spielgemeinschaft vor allem von verletzungsbedingten Ausfällen und dem Trainerwechsel zur Winterpause.

Betreut hatte die Spielgemeinschaft zunächst Jürgen Batzer. Dieser beendete allerdings nach lediglich einem halben Jahr im Traineramt seine Zusammenarbeit mit der SGM. Als sein Nachfolger übernahm Alex Knapp die Verantwortung bei der SGM Munderkingen/Griesingen. Er wollte das Team aus dem unteren Drittel der Tabelle führen.

Nach einer nach Worten von Knapp „guten Vorbereitungsphase“ startete er mit seinem Team mit einem 3:1-Sieg gegen den Tabellennachbarn FC Römerstein in die Rückrunde. Doch danach war erst mal wieder Pause. „Für uns war der Abbruch der Saison natürlich schade“, sagt Knapp. Er sah seine Mannschaft in guter Form, vor allem weil mehrere verletzte Spielerinnen wieder zurück in den Kader gekehrt waren. „Der Abbruch war aus gesundheitlichen Gründen jedoch anders nicht möglich“, so Knapp.

Nach dem Saisonabbruch steht die SGM mit einer Bilanz von drei Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem neunten Tabellenplatz – durch die Berechnung mit der Quotienten-Regelung fällt die SGM auf Rang zehn ab. Die ebenfalls zeitweise ausgefallene Paulina Veser konnte mit insgesamt sechs Treffern die meisten Tore für ihre Mannschaft erzielen. Das Torverhältnis der SGM beträgt 26:30 Tore.

Seine Amtszeit als Trainer der SGM Munderkingen/Griesingen hat Alex Kapp um eine Saison verlängert. Neu im Kader der Spielgemeinschaft sind Helena Bausenhart, Acelya Uhla, Dounia Karnaoud, Janina Tessmann, Julia Sauter und Tabea Figel (alle von der eigenen Jugend). Das Team verlassen wird in der kommenden Saison Sonja Knet, die ihre Fußballkarriere beendet. Anna Lindinger wird etwas kürzer treten. Trainiert wird in der kommenden Saison abwechselnd in Griesingen und Munderkingen. Die Vorrundenspiele der Ersten und Zweiten Mannschaft finden in Griesingen statt, während alle Rückrundenspiele in Munderkingen ausgetragen werden.

SG Dettingen

Nach dem Meisterschaftsgewinn in der vergangenen Saison und dem damit verbundenen Aufstieg verlief die erste Saison in der Regionenliga nicht rund für die Fußballerinnen aus Dettingen. Nach 14 Spielen weist die SG Dettingen eine Bilanz von drei Siegen, ein Unentschieden und zehn Niederlagen auf. Mehr als Rang zwölf und der damit verbundene Relegationsplatz war für das Team um Patrick Baier nicht zu holen. Aufgrund des coronabedingten Saisonabbruchs finden in diesem Jahr keine Relegationsspiele statt. Die SG Dettingen muss sich daher keinem Konkurrenten aus der Bezirksliga stellen und kann die Spielklasse auch kampflos halten.

Von den 26 geschossenen Toren der SG erzielte Annika Barth mit elf Treffern die meisten. Das Dettinger Torverhältnis beträgt 26:44 Tore.

„Leider hatten wir in der Rückrunde nicht die Chance, uns zu beweisen und den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen“, sagt SGD-Trainer Patrick Baier. Die Entscheidung über den Abbruch der Saison war laut Baier „nicht falsch“. Er setzt seinen Fokus jedoch wieder auf die neue Runde und die bevorstehende Vorbereitungsphase. Ziel für die neue Saison muss nach Worten von Baier „auf jeden Fall der Klassenerhalt“ sein. Baier verlängert bei der SG um eine halbe Saison. Er betreut neben der Dettinger Frauenmannschaft zusätzlich die Herrenmannschaft des SV Herbertshofen. In den Dettinger Kader kehren die verletzungsbedingt ausgefallenen Spielerinnen Fiona Miehle, Lisa Walter und Lena Sauter zurück. Julia Schmucker beendet ihre Fußballkarriere.