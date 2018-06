Derbyzeit in der JBBL: Urspring empfängt Ulm

Im Hinspiel gab’s eine Klatsche, jetzt gibt’s die Chance zur Revanche: In der Jugend-Basketball-Bundesliga empfängt das Team Urspring am kommenden Sonntag in der Junge Halle um 11 Uhr die Nachwuchstalente der Ratiopharm-Akademie aus Ulm.

56:80 unterlag Urspring in der Vorrunde Mitte November. Die Favoritenrolle haben die Gäste zwar erneut – Ulm kommt Sonntag als Tabellenerster zum Tabellendritten – aber Urspring rechnet sich was aus. „Wir haben keine Verletzten, haben den Heimvorteil, sind nach drei Siegen am Stück in einem guten Lauf. Und abgesehen vom Tabellenletzten Augsburg kann in der Liga eigentlich jeder jeden schlagen“, sagt Trainer Dominic Dörr.

Gegen Ulm zu gewinnen, das wirkt auf dem Papier gar nicht mal so schwer. „Wenn wir Mate Fazekas und Tim Köpple stoppen, stoppen wir quasi Ulm“, sagt Dörr klipp und klar. Die beiden Junioren-Nationalspieler – Köpple für Deutschland, Fazekas für Ungarn – agieren als Innen- und Aufbauspieler und entscheiden Partien regelmäßig im Alleingang, berichtet Dörr.

Das ist indes nicht neu, das wussten die Klosterschüler schon beim Hinspiel. „Das Problem ist halt: Wenn du besonderen Fokus auf Fazekas und Köpple legst, dann haben andere Ulmer Spieler mehr Freiheiten“, sagt Coach Dörr. Die konstante Bewachung der beiden Ratiopharm-Hauptakteure sei dem Team Urspring damals „ein wenig zum Verhängnis geworden“. Ulms Dejan Puhali profitierte am meisten: Mit 27 Punkten avancierte er zum Top-Scorer, Köpple (14) und Fazekas (13) lagen weit dahinter.

Gefordert wird Sonntag besonders die Offensive der Klosterschüler: Erst 279 Punkte hat Ulm in sechs Spielen zugelassen, ein außergewöhnlicher Wert. Urspring liegt bei 428 – und ist damit zweitbestes Team.