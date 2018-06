Derbysieg: TSG marschiert Richtung Titel

In der Fußball-Landesliga hat Spitzenreiter TSG Ehingen gestern das Prestige-Derby gegen den TSV Allmendingen mit 4:2 (2:1) gewonnen. Doch das am Ende klare Ergebnis täuscht durchaus über den Spielverlauf hinweg – denn die Allmendinger Gäste haben sich gestern vor rund 800 Zuschauern im Ehinger Stadion teuer verkauft. Doch der Reihe nach:

Fünf Minuten vor dem Spiel knistert es in den Kabinen beider Mannschaften. Aus der TSG-Kabine schallen Anfeuerungsrufe nach draußen, aus der Allmendinger Kabine laufen die Spieler von Fabian Hummel hochkonzentriert in Richtung Rasen. Etwas später öffnet sich die Kabinentüre der TSG, der Blick der Spieler macht deutlich, dass es jetzt gilt. Fünf Minuten nach dem Anpfiff setzt Ehingens Fabian Sameisla unter strömendem Regen mit einem Pfostentreffer die erste Duftmarke. Doch wer nun glaubte, es entwickelt sich ein Spiel auf das TSV-Tor, war falsch gewickelt. Denn drei Minuten später bekommt TSV-Spielertrainer Fabian Hummel den Ball im Mittelfeld, passt nach Rechtsaußen auf Simon Hoffmann. Dieser zieht einfach mal ab und der Ball zappelt zum 1:0 für die Gäste im TSG-Tor. Nur zwei Minuten später kommt TSV-Spieler Emre Gök nach einem weiten Hummel-Einwurf im Fünfer frei zum Kopfball und vergibt. In dieser Phase des Spiel kommt die TSG nicht ins Spiel, wirkt in vielen Situation überhastet und nervös – Allmendingen hingegen macht Dampf. In der 23. Minute vergibt Manuel Kley eine gute Kopfballchance, sechs Minuten später rettet TSG-Torwart Markus Hirschle einen satten Schuss von Daniel Gumper aus dem Lattenkreuz.

Die TSG schien in einer Art Lethargie gefangen zu sein – doch die Erlösung nahte nur wenige Minuten später durch Mario Sopic. Nach einer Flanke von Fabian Sameisla legt dessen Bruder Christian am Sechzehner für den schussstarken Mario Sopic auf, der zieht ab und schlenzt das Leder an Freund und Feind vorbei zum 1:1 ins Tor von Matthias Grab. Von nun an bekamen die Ehinger mehr Sicherheit, wobei der TSV immer gefährlich blieb. Quasi mit dem Halbzeitpfiff folgte dann eine Szene, die eine Art Knackpunkt im Spiel war. Ehingens Gaetano Gaudio wird von Christian Sameisla in die Gasse geschickt und zieht ab. Nachdem Matthias Grab bereits geschlagen war, versuchte TSV-Abwehrspieler Daniel Post den Ball abzugrätschen – jedoch ins eigene Tor zur 2:1.Halbzeitführung für die TSG.

Fast alles klar

Nach dem Wechsel kamen die Ehinger sicherer aus der Kabine und erhöhten durch Michael Turkalj nach einem feinen Doppelpass mit Christian Sameisla zum 3:1 (50.) – die Messe schien gelesen. Doch sofort nach dem Anspiel leisteten sich Ehingens Abwehrspieler Michael Oberdorfer und Torwart Markus Hirschle ein Missverständnis in der Abwehr – Emre Gök ließ sich nicht lange bitten und staubte zum 2:3-Anschlusstreffer ab.

Ehingen versuchte in der Folge, Ruhe ins Spiel zu bekommen was aber nur teilweise gelang. Immer wieder tauchte der TSV brandgefährlich vor Hirschles Kasten auf, wie beispielsweise Daniel Post mit einem Schuss aus der Drehung, der nur knapp übers Tor ging (65.). In der 73. Minute hatte Daniel Gumper nach einer Direktabnahme den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss prallte jedoch an die Latte.

In der 82. Minute vergibt Ehingens Michael Turkalj im Fünf-Meter-Raum eine dicke Chance, TSV-Torhüter Matthias Grab verletzte sich in dieser Szene und musste durch Bernhard Stvoric ersetzt werden. Kurz darauf hatte der TSV nochmals die Chance zum Ausgleich, in der 85. Minute vergibt Marc Kammerer auf der anderen Seite.

Erst als Michael Turkalj in der 90. Minute mit einem Schuss aus gut 16 Metern auf 4:2 stellte, war die Spannung aus dem Derby raus – und beide Teams trennten sich exakt mit dem gleichen Ergebnis wie aus dem Hinspiel.

„Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Allmendingen hatte über weite Phasen der ersten Hälfte mehr Spielanteile, erst das 1:1 hat uns wieder ins Spiel gebracht. Das 3:1 von uns hätte die Entscheidung sein müssen, Allmendingens Anschlusstreffer war zwar gut für das Derby, aber schlecht für meine Nerven auf der Bank“, erklärt TSG-Trainer Harry Brobeil, der betont: „Es war kein glücklicher Sieg, in den wichtigen Phasen des Spiels hatten wir aber das Glück auf unserer Seite.“

TSV-Spielertrainer Fabian Hummel wirkte nach der Partie nicht niedergeschlagen: „Wir wollten uns hier so teuer wie möglich verkaufen und das haben wir getan. Leider haben wir es nach dem 2:3-Anschlusstreffer nicht geschafft, noch einen Gang zuzulegen, aber insegsamt hatten wir mehr Chancen als die TSG. Wir können erhobenen Hauptes aus dem Stadion gehen.“