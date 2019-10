Derby-Zeit bei den Fußballerinnen

Es ist Derbyzeit. Sowohl in der Regionenliga wie auch in der Kreisliga treffen Mannschaften aus unserer Region in einem Derby aufeinander. In der Landesliga gehen die Fußballerinnen des SV Granheim trotz eng besetztem Kader als Favorit in das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht SV Oberndorf. Die SG Altheim will gegen den TSV Albeck als Sieger vom Platz gehen. Die SG Öpfingen trifft im Regionenliga-Derby auf die SGM Munderkingen/Griesingen.

Die Fußballerinnen der SG Dettingen hoffen gegen den TSV Sondelfingen II auf den ersten Punktgewinn auf auswärtigem Rasen. In der Bezirksliga stellt sich Granheim II dem Tabellennachbarn SV Unlingen. Im Derby der beiden Kreisligamannschaften SGM Bergemer SV/Altheim II und SGM Griesingen/Munderkingen II treffen zwei ebenbürtige Mannschaften aufeinander.

Landesliga: SV Oberndorf – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). – Am Sonntag gehen die Fußballerinnen des SV Granheim als Favorit in das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht SV Oberndorf. Mit 53 kassierten Gegentreffern weist Oberndorf den schlechtesten Defensiv-Wert der Liga auf. Im Vergleich dazu läuft es bei den Granheimerinnen bisher sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive gut. Dennoch mahnt SVG-Trainer Steffen Kemedinger davor den Gegner zu unterschätzen. Seine Mannschaft müsse laut eigener Aussage zunächst konzentriert in das Spiel gehen und eine erneut gute Leistung abrufen, um an die Erfolge der letzten Wochen anknüpfen zu können. Dem Granheimer Kader fehlen am Wochenende Vanessa Rapp, Nicole Haydt und Julia Schmid.

TSV Albeck – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). – Die Saisonausbeute der beiden Mannschaften aus Albeck und Altheim war bislang vergleichbar. So stehen die beiden Teams momentan in der gleichen Tabellenregion. Um den Relegationsplatz verlassen zu können, muss die SG Altheim gegen den TSV Albeck jedoch punkten. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, sagt SGA-Co-Trainer Dusan Livaja. Er erinnert, dass bei einer Niederlage der Abrutsch auf einen Abstiegsplatz droht. Die gute Trainingsleistung seiner Mannschaft in dieser Woche stimmt Livaja jedoch optimistisch. „Wir haben gut trainiert und wollen eine spielerisch bessere Leistung zeigen als letzte Woche“, so Livaja. Er hofft auf einen positiven Spielausgang für sein Team.

Regionenliga: SG Öpfingen – SGM Munderkingen/Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). – Im Derby zwischen den beiden Mannschaften SG Öpfingen und SGM Munderkingen/Griesingen treffen zwei ebenbürtige Mannschaften aufeinander. Für SGÖ-Trainer Cemal Güney ist es wichtig, dass seine Mannschaft konzentriert in das Spiel geht. „Wir müssen klarer im Kopf sein als in der vergangenen Woche“, so Güney. Sein Team ist „hochmotiviert für das Derby“, so Güney.

Er geht davon aus, dass es im Spiel viele Tore zu sehen geben wird. Während dem Öpfinger Kader Ina Braunsteffer und Stefanie Renner fehlen werden, kämpft SGM Trainer Jürgen Batzer nach Verletzung und Krankheit noch immer mit Personalproblemen – vor allem in der Offensive. Obwohl Batzer das Öpfinger Team mit Vorteilen im Spiel sieht, hofft er auf Punkte. „Wenn wir die Leistung von der vergangenen Woche abrufen können und meine kranken und verletzten Spielerinnen bis Sonntag wieder fit sind, können wir punkten“, so Batzer. Im Gegensatz zu Güney geht Batzer von nur wenigen Toren im Spiel aus. „Wir wollen durch eine kompakte Abwehrleistung Gegentore verhindern“, so Batzer. Für ihn wird die jeweilige Tagesform der beiden Mannschaften über den Spielausgang entscheiden.

TSV Sondelfingen II – SG Dettingen (Sonntag, 11 Uhr). - Aus Sicht der Tabelle ist der TSV Sondelfingen II als Drittplatzierter der Favorit im Spiel gegen den Tabellenelften SG Dettingen. SGD-Trainer Patrick Baier und sein Team hoffen dennoch etwas Zählbares mitnehmen zu können. „Wir müssen das, was wir spielen können, endlich auch abrufen“, sagt Baier. Nur mit einer guten Tagesform seiner Mannschaft kann es ihm gelingen die ersten Auswärtspunkte der Saison einzufahren. Der Dettinger Kader für das Spiel am Sonntag ist bislang noch offen.

Bezirksliga: SV Unlingen – SV Granheim II (Sonntag, 10.30 Uhr). – Im Duell der beiden Tabellennachbarn sieht SVG-Trainer Christian Jörg nur eine Chance auf Punkte, wenn seine Mannschaft eine erneut gute und konzentrierte Leistung sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive abruft. Seinem Kader werden in dieser Woche vier Spielerinnen fehlen, die aufgrund der personellen Ausfälle in die Landesligamannschaft aufrücken werden. „Wir haben dennoch eine schlagkräftige Truppe beisammen“, so Jörg.

Kreisliga: SGM Bergemer SV/Altheim II – SGM Griesingen/Munderkingen II (Samstag, 16 Uhr). – Im Kreisligaderby der beiden Spielgemeinschaften aus Ennahofen/Altheim II und Griesingen/Munderkingen II treffen aus Sicht der Tabelle zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander. Die Unterschiede im bisherigen Abschneiden der beiden Teams sind nur gering. So weist die Reservemannschaft der SGM Griesingen/Munderkingen lediglich zwei Zähler mehr auf dem Punktekonto auf. Der Spielausgang ist von der Tagesform und Kaderbesetzung beider Mannschaften abhängig.