Derby: TSG trifft auf TSG

„Die TSG Ehingen ist Favorit”, sagt Rottenackers Spieler-trainer Timm Walter zwar vor dem Lokal-Derby am Sonntag. Doch er fügt hinzu: „Wir werden versuchen, unseren Gästen am Sonntag Paroli zu bieten.“ Nach einjähriger Pause treten die beiden Kontrahenten am Sonntag gegeneinander an. Die SG Altheim tritt schon am Samstag in Sigmaringen an und hofft in der Hohenzollern-Metropole auf Punktezuwachs. Topspiel außerhalb unserer Region ist das Aufeinanderrteffen der beiden Spitzenteams SV Uttenweiler und FV Bad Schussenried.

SV Sigmaringen – SG Altheim (Samstag, 16 Uhr). – Das ursprünglich auf 17 Uhr angesetzte Spiel wird um eine Stunde vorverlegt. Die Gastgeber haben zuletzt ihre Misserfolgsserie beendet und nach dem Auswärtssieg in Laiz unter der Woche auch gegen den FV Altshausen gewonnen. Dadurch sind sie vom letzten Tabellenplatz auf Rang 14 vorgerückt. Das bedeutet, dass die SG Altheim erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen ist. Das ist eine ungewohnte Situation für die Gäste, die nach einer sehr erfolgreichen ersten Bezirksliga-Saison im zweiten Jahr nach dem Aufstieg bisher noch nicht richtig in Schwung gekommen sind. Nach der starken Leistung gegen Hettingen/Inneringen soll nun der Umschwung kommen. Gästetrainer Joachim Oliveira ist optimistisch: „Es ist erst ein Drittel der Runde gespielt und wir haben es selbst in der Hand, am Samstag wollen wir uns ein Erfolgserlebnis erkämpfen und auch mutig und konsequent aufs Tor schießen.“ Bisher gelang es nicht, die herausgespielten Chancen auch zu vollenden. Oliveira ist überzeugt, dass der SV Sigmaringen wieder unten heraus kommt. Das erhofft er sich auch von seiner Mannschaft.

TSG Rottenacker – TSG Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). – Während sich bei der TSG Rottenacker aufgrund von Ausfällen die Mannschaft praktisch von selbst aufstellt, hat Gästetrainer Roland Schlecker personell weniger Sorgen. „Außer einigen Langzeitverletzten fehlen Mathias Brinsa und Marc Steudle. Am Mittwoch waren 15 Spieler der ersten Mannschaft im Training.“ Bei der TSG Rottenacker konnten unter der Woche nur neun Spieler der ersten Mannschaft trainieren.

„Das Spiel ist reizvoll für beide Mannschaften“, sagt Spielertrainer Timm Walter, der sich vor allem auch auf die einheimischen Zuschauer verlässt: „Auf diese sind wir angewiesen“, sagt der Rottenacker Spielertrainer. Eine gewisse Hoffnung spielt jedoch auch mit: „Wir werden versuchen, den Ehingern Paroli zu bieten und das Bestmögliche bringen. In 90 Minuten ist alles möglich“, sagt Timm Walter, der vor langen Jahren selbst einmal das Trikot der TSG Ehingen trug.

„Es ist eines der wenigen Bezirksliga-Derbys in unserer Region“, sagt Gästetrainer Roland Schlecker. Und Derbys hätten eigene Gesetze. Doch die Ehinger kommen als starke Aus-wärtsmannschaft, die bisher noch kein Spiel auf fremdem Platz verloren hat. Dass die Ehinger letztmals in der Runde 2016/17 in Rottenacker ge-wonnen haben, spiele in seinen Überlegungen keine Rolle, so der Gästetrainer. Es gelte aufzupassen, denn die TSG Rottenacker hat bisher mehr Tore erzielt als ihr sonntäglicher Gegner. „Wir werden unsere bestmögliche Leistung abrufen“, ist Roland Schlecker überzeugt. Seine Spieler seien heiß auf dieses Derby.

Weitere Spiele: Samstag: SV Bad Buchau – FC Laiz, FC Krauchen-wies/Hausen – SV Hohentengen. Sonntag: SGM Blönried/Ebersbach – FV Altshausen, SF Hundersingen – FV Neufra, SG Hettingen/Inneringen – TSV Riedlingen, SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried.