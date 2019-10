Derby ohne Favorit

Zu den Höhepunkten der Saison in der Fußball-Kreisliga B2 gehören die Spiele zwischen dem FC Marchtal und dem SC Lauterach. Am Sonntag, 13. Oktober, treffen beide Teams beim FC Marchtal aufeinander.

FC Marchtal – SC Lauterach (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften sind noch ohne Niederlage und beide wollen in der Entscheidung um die Meisterschaft am Ball bleiben. Der FC Marchtal war in der vergangenen Saison Zweiter, ist aber in der Relegation ausgeschieden. Der SC Lauterach hat nach einer enttäuschenden Saison 2018/19 in der neuen Runde bisher voll überzeugt. Die Tagesform wird entscheiden.

SV Unterstadion – SV Eintracht Seekirch (Sonntag, 15 Uhr). - Der SV Unterstadion wird sich zu Hause gegen den Tabellenvorletzten sicher keine Blöße geben. Die Gastgeber wollen durch einen Sieg an den Spitzenmannschaften dranbleiben.

Weitere Spiele am sechsten Spieltag: TSV Riedlingen II – FV Neufra II, SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II – SGM Altheim II/Andelfingen, SV Unlingen – SpVgg Pflummern-Friedingen.