Derby mit Play-off-Aussichten

Brisantes Baden-Württemberg-Derby in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA: Das Team Ehingen Urspring ist am Sonntag, 24. Februar, 17 Uhr, bei den MLP Academics Heidelberg zu Gast. Am vergangenen Spieltag schoben sich die Steeples in der Tabelle an Heidelberg vorbei auf Rang vier – auf den letzten Platz, der in der ersten Play-off-Runde im ersten und in einem entscheidenden letzten Spiel der Serie Heimrecht verspricht. Ein Sieg am Sonntag gegen die Badener würde die Chancen der Steeples erhöhen, die Punkterunde in der ProA unter den besten vier zu beenden.

Die erste Begegnung mit Heidelberg früh in der Saison hatte das Team Ehingen Urspring für sich entschieden. 92:79 endete das Spiel in Ehingen, das die Steeples nach knappem Rückstand zur Pause (40:43) in der zweiten Halbzeit drehten. Nach Worten von Steeples-Trainer Domenik Reinboth hat sich Heidelbergs Team gegenüber dem der Partie im Oktober deutlich weiterentwickelt. „Die Mannschaft hatte Startschwierigkeiten und ist inzwischen eingespielter und besser geworden“, so Reinboth, für den feststeht: „Heidelberg hat eines der besten Teams der Liga.“

„Wenige Fehler“

Dennoch ließen die Nordbadener zuletzt einige Punkte liegen. Vor einer Woche in Rostock verloren sie beim Tabellendritten Rostock mit 69:77, zwei Wochen davor gab es eine 71:79-Heimniederlage gegen Nürnberg. Doch auch der überraschende Sieg beim heimstarken Tabellenzweiten Hamburg (72:66) und der Erfolg zu Hause gegen die seither ungeschlagenen Tübinger (88:73) liegen noch nicht lange zurück. Was den früheren Bundesligisten und neunmaligen deutschen Meister (der letzte Triumph ist aber lange her, 1977) aus Sicht von Reinboth auszeichnet: „Die Heidelberger machen wenige Fehler.“

Die MLP Academics haben viele routinierte Spieler in ihrem Reihen, die US-Amerikaner Shyron Ely (31), Eric Palm (31) und Dan Oppland (35) sind über 30 Jahre alt, auch der langjährige Bundesliga-Profi Philipp Heyden (30) bringt eine Menge Erfahrung mit. Heyden ist mit durchschnittlich knapp 13 Punkten pro Partie auch der zweitbeste Punktesammler des Teams – hinter Shyron Ely, der mit im Schnitt 17,6 Punkten zu den erfolgreichsten Werfern der ProA zählt – bei der Gesamtausbeute und im Durchschnitt liegt nur Tübingens Reed Timmer vor Ely. Auf bisher drei Punkte im Schnitt (bei einer Einsatzzeit von knapp 13 Minuten pro Spiel) kam Sebastian Schmitt, der zu den Jüngeren im Heidelberger Kader zählt und in der vergangenen Saison das Steeples-Trikot trug. „Am Anfang hat er weniger gespielt, zuletzt aber immer mehr Spielzeit bekommen, als Backup für Pointguard Niklas Würzner“, sagt Domenik Reinboth, der die Enwicklung seines letztjährigen Schützlings verfolgt.

Mit Blick auf die Leistungsbilanz in der ProA muss sich das Überraschungsteam Ehingen Urspring vor Heidelberg nicht verstecken. Die Steeples haben gleich mehrere Spieler unter den besten Werfern der Liga: Bei der Ausbeute nach Punkten finden sich Tanner Leissner (366), der sich am vergangenen Wochenende vor seinen Teamkollegen Kevin Yebo (365) geschoben hat, und Seger Bonifant (346) unter den Top Ten, beim Punkteschnitt sind es Leissner und Yebo (beide 15,9), Bonifant liegt hier auf Rang 13 (15). Dass zuletzt neben dem genannten Trio auch Rayshawn Simmons und Tim Hasbargen und damit insgesamt fünf Steeples-Profis zweistellig punkteten, macht das Team Ehingen Urspring gefährlich, weil sie eine Reihe von spielentscheidenden Akteuren haben. In Heidelberg ist man gewarnt: „Das junge Team aus Ehingen spielt attraktiven Offensivbasketball und behauptet sich regelmäßig gegen Ligakonkurrenten“, schreiben die Academics in ihrer Vorschau aufs Derby.

Zu viele Ballverluste

Am vergangenen Wochenende gegen Paderborn kam die Offensivstärke der Steeples zum Vorschein, was sich im Ergebnis von 96:85 widerspiegelt, dennoch fand Reinboth nur eingeschränkt Gefallen an der Vorstellung seiner Mannschaft. 23 Ballverluste waren gegen einen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel letztlich zu verschmerzen, könnten sich gegen einen Play-off-Kandidaten wie Heidelberg aber rächen. 15 Offensivrebounds des Gegners waren aus Sicht Reinboths ebenfalls deutlich zu viel – was aber auch nicht ins Gewicht fiel, weil der Gegner seine zweite Wurfchance selten nutzte und Paderborns Trefferquote zu wünschen übrig ließ. Der nächste Gegner Heidelberg ist zwar statistisch die schwächste Reboundmannschaft der Liga (30 im Schnitt; Ehingen Urspring: 36,3), doch wenn der Gegner seine Chancen nutzt, können auch weniger Offensivrebounds entscheidend sein. „Heidelberg ist eine andere Hausnummer als Paderborn“, so Reinboth.

Personell hat der Steeples-Coach keine Sorgen, alle Spieler waren im Training und sind, sofern nicht kurzfristig einer ausfällt, dabei. Welche von den U19-Talenten neben Kevin Strangmeyer im Kader sind, ließ Reinboth offen. Die jungen Spieler haben am Sonntag, bereits das NBBL-Spiel in Ludwigsburg (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) und das Männer-Oberliga-Spiel am Samstag in Derendingen in den Beinen.