Derby mit doppelter Tragweite

Das Derby zwischen dem FV Olympia Laupheim undem SSV Ehingen-Süd am Dienstag, 30. April, um 18.30 Uhr in Laupheim hat für den SSV Ehingen-Süd eine besondere Bedeutung. Denn mit einem Sieg kann sich die Truppe von Trainer Michael Bochtler wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigen.

„Die Tabellensituation ist gerade schon so, dass wir uns mit einem Sieg in Laupheim wohl aller Abstiegssorgen entledigen können“, sagt Michael Bochtler, der verrät, dass das Derby gegen die Olympia in den vergangenen Wochen nicht zwingend ein großes Thema bei den Kirchbierlingern gewesen ist. „Ich habe natürlich die Spiele der Laupheimer verfolgt. Auffallend ist für mich das große Verletzungspech der Olympia gewesen, das tut sicher weh“, sagt Bochtler über den Gegner, bei dem es nun in der Endphase der Saison ums Überleben in der Liga geht.

Doch auch bei Ehingen Süd ist durch den Mittelfußbruch von Abwehrchef Jan Deiss am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg über Sindelfingen ein Mann ins Süd-Lazarett gekommen, der den Pfarreifußballern fehlen wird. „Wie wir diesen Ausfall genau kompensieren, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Eine Möglichkeist ist, Timo Kästle außen spielen zu lassen und Stefan Hess innen“, sagt Bochtler, der vor allem darauf hofft, dass seine Jungs gegen Laupheim nicht so viele Chancen liegen lassen, wie gegen Sindelfingen.

„Auch wenn wir unbedingt gegen Laupheim gewinnen wollen, hoffe ich sehr, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Denn genau das sind die Spiele, die wir alle haben wollen“, sagt Bochtler mit Blick auf das Derby. Denn Derbys sind in der Verbandsliga zumindest für Mannschaften aus der Region Mangelware.

Bochtler erwartet, dass die Olympia durchaus aggressiv das Spiel gegen seine Mannschaft angehen wird. „Laupheim hat das Hinspiel mit 1:4 verloren. Das nagt. So was will man als Fußballer korrigeiren“, gibt sicher der Kirchbierlinger Trainer gewarnt. Denn der FV Olympia Laupheim muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Nach dem deprimierenden 0:2 am vergangenen Samstag zu Hause gegen den FC Albstadt rutschte Laupheim auf einen direkten Abstiegsplatz und geht als Außenseiter in das Derby gegen den SSV Ehingen-Süd im Olympia-Stadion.

Das Spiel wurde im März auf den neuen Termin verlegt, weil man nicht auf Kunstrasen spielen und den möglichst zahlreichen Zuschauern ein spannendes Derby im Stadion präsentieren wollte. „Wir haben uns mit dieser Verlegung schon was gedacht, dennoch kommt dieses Spiel jetzt natürlich zur Unzeit“, sagt Laupheims Trainer Hubertus Fundel, der mit seiner Mannschaft gerade die schwierigste Phase seit dem Abstieg im Sommer 2017 durchmacht. „Das war schon sehr deprimierend, was gegen Albstadt passiert ist“, lässt der Coach tief blicken. Zuletzt habe man wenigstens noch mutig nach vorn gespielt und sich auch Chancen erarbeitet. Das sei gegen Albstadt nicht mehr der Fall gewesen. „Der Gegner konnte uns mit einfachen Mitteln schlagen, weil uns das Selbstvertrauen fehlt“, betont Fundel. Einige Spieler scheuten sich, Verantwortung zu übernehmen und den Ball zu fordern.

Zum dritten Mal in Folge verlor die Olympia gegen den aktuellen Tabellenletzten. Auch gegen den FC Wangen und den SV Breunigsweiler hatte das Team schon Niederlagen kassiert. Augenscheinlich auch gegen Albstadt war wieder die Schwäche im Angriffsspiel und die fehlende Durchschlagskraft in der Verteidigungszone des Gegners. Nicht förderlich war natürlich auch, dass das 0:1 bereits nach acht Minuten fiel. „Damit war unser Matchplan schon zu einem frühen Zeitpunkt über den Haufen geworfen“, sagt Fundel. Gegen den SSV Ehingen-Süd sieht Fundel seine Mannschaft aufgrund der aktuellen Entwicklung trotz des Heimvorteils in der klaren Außenseiterrolle.

Eigentlich hatte der Laupheimer Übungsleiter geplant, im Rückspiel Revanche für die peinliche Hinspielniederlage zu nehmen. Mit 1:4 musste die Olympia damals die kurze Heimreise antreten, zwei Treffer hatte man sich quasi selbst ins Netz gelegt. „das war bis dahin unsere schwächste Saisonleistung, dennoch waren wir danach weiterhin stabil und haben die nötigen Punkte geholt“, erinnert sich Fundel an den Herbst des vergangenen Jahres. Das habe sich eben grundlegend geändert, zumal mit Manuel Hegen, Sascha Topolovac, Julius Lense und vor allem Simon Dilger Leistungsträger lange ausgefallen sind beziehungsweise noch ausfallen. Für die Partie gegen „Süd“ stehen Hegen und auch Jonas Dress weiterhin ebenso nicht zur Verfügung wie Robin Biesinger.