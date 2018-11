Derby in Rottenacker, Topspiel in Ehingen

Vor dem Derby in der Fußball-Bezirksliga Donau am heutigen Freitag, 16. November, sind sowohl die TSG Rottenacker als auch die SG Altheim in der Gefahrenzone platziert. Deshalb kommt diesem Spiel große Bedeutung zu. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am Samstag, 17. November, ist die TSG Ehingen Gastgeber des Tabellenführers FV Bad Schussenried. Die bisherige Heimbilanz der TSG lässt sehr zu wünschen übrig.

TSG Rottenacker – SG Altheim (Freitag, 19 Uhr). - „Wir hatten am Dienstag eine gute Besprechung und auch ein gutes Training und werden uns gegen Altheim nicht verstecken“, sagt TSG-Spielertrainer Timm Walter. Der Gastgeber rechnet sich heute Abend etwas aus. Allerdings weiß Walter jedoch auch, dass das letztjährige 5:0 wenig als Vergleich taugt. Nach wie vor haben die Gastgeber personelle Probleme. Jetzt fehlen der TSG auch noch Jannik Sachpazidis und Daniel Meier. Es gelte, vor sicher vielen Zuschauern, wieder einmal drei Punkte einzufahren. Die TSG Rottenacker hat nämlich nichts zu verschenken, wenn sie vor der Winterpause noch den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle herstellen will.

Altheims Trainer Joachim Oliveira nimmt die heutige Aufgabe sehr ernst. „Die TSG Rottenacker ist ein guter Gegner mit einer starken Offensive. Ihre Schwächen in der Defensive gilt es zu nutzen“, sagt er. Seine Mannschaft benötige unbedingt Punkte, um zur Winterpause in die Nähe von 20 Punkten zu kommen. Obwohl hinter dem Einsatz von Thomas Bierer und Marc Wilde Fragezeichen stehen, wird die SG Altheim in Rottenacker einen starken Kader aufbieten. „Wir müssen verhindern, dass unser Gegner mit seinen starken Außen zum Abschluss kommt“, sagt Oliveira. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel zu erwarten.

TSG Ehingen – FV Bad Schussenried (Samstag, 14.30 Uhr). - Das erste von vier Heimspielen der TSG Ehingen in Folge führt am Samstag den Tabellenführer FV Bad Schussenried nach Ehingen. Die Kurstädter haben sich vor der Runde verstärkt und gehören zu den absoluten Meisterschafts-Favoriten. Glanzstück der Kurstädter ist der Angriff: Von den bisher 35 Toren des FV hat Torjäger Felix Bonelli allein 21 erzielt. Es wird schwer sein, diesen starken Stürmer im Zaum zu halten. Die bisherige Heimbilanz der TSG Ehingen macht die Gastgeber am Samstag nicht zum Favoriten. Andererseits müssen die Gastgeber zulegen, wenn sie im Spitzenfeld weiterhin eine Rolle spielen wollen. „Mit dem deutlichen 4:0 in Hohentengen haben wir beste Voraussetzungen für das Heimspiel gegen den Tabellenführer geschaffen“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. Nach bisher sehr erfolgreichen Auswärtsspielen soll nun in den restlichen Heimspielen vor der Winterpause auch die Heimbilanz verbessert werden.

Weitere Spiele am Samstag: SV Sigmaringen – SG Hettingen/Inneringen, FC Krauchenwies/Hausen – TSV Riedlingen; am Sonntag: SV Bad Buchau – SF Hundersingen, SV Uttenweiler – FV Neufra, SGM Blönried/Ebersbach – FC Laiz, FV Altshausen – SV Hohentengen.