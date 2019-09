Derby in Emerkingen

Gleich am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B2 kommt es zu einem reizvollen Derby: Der SSV Emerkingen und der SV Unterstadion treffen am Sonntag, 15. September, aufeinander.

SSV Emerkingen – SV Unterstadion (Sonntag, 15 Uhr). - Mit ihrem neuen Trainer Alexander Thurner wollen die Emerkinger in dieser Saison erneut das Ziel Aufstieg anpeilen. Die deutliche Niederlage im Bezirkspokal am Donnerstag gegen den Bezirksligisten Uttenweiler war sicher kein Gradmesser. Der Gast SV Unterstadion wird sich in dieser Partie besonders anstrengen.

FV Neufra II – FC Marchtal (Sonntag, 13.15 Uhr). - Das Unentschieden des FC Marchtal zum Saisonauftakt (3:3 zu Hause gegen Unlingen) war sicher eine Enttäuschung. In Neufra sind die Gäste dennoch klarer Favorit.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SC Lauterach (Sonntag, 15 Uhr). - Wie der FC Marchtal ist auch der SC Lauterach in seinem ersten Heimspiel über ein Remis nicht hinausgekommen. Am Sonntag sollten die Gäste aber in Pflummern einen Dreier einfahren.

Weitere Spiele am Samstag: TSV Riedlingen II – SV Uttenweiler II; am Sonntag: SGM Altheim II/Andelfingen – SV Eintracht Seekirch, SV Unlingen – SGM Oggelshausen