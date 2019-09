Derby in Dettingen: SG empfängt Ehingen-Süd II

In der Fußball-Kreisliga B1 am interessantesten ist an diesem Wochenende das Spiel in Dettingen, wo Nachbar Ehingen-Süd II erwartet wird. Ein Spiel ist erst am Montagabend, das Derby FC Schmiechtal gegen Allmendingen wird Ende November nachgeholt.

SG Altheim II – Türkgücü Ehingen (Sonntag, 13.15 Uhr). - Vor dem Bezirksliga-Spiel tritt Altheims Reserve gegen Türkgücü an. Die Gastgeber haben zuletzt in Dettingen überrascht und werden auch gegenTürkgücü viel Ehrgeiz an den Tag legen.

SG Dettingen – SSV Ehingen-Süd II (Sonntag, 15 Uhr). - Die Gäste waren am vergangenen Wochenende ersatzgeschwächt und haben verloren. Dennoch ist dieses Nachbarschaftstreffen sicher offen.

TSG Ehingen II – SV Herbertshofen (Sonntag, 15 Uhr). - Die TSG- Reserve hat nach der hohen Niederlage am vergangenen Wochenende einiges gutzumachen. Die Gäste starteten schwach in die Verbandsrunde und wollen ebenfalls nicht leer ausgehen.

SV Niederhofen – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Der SV Niederhofen hat das dritte Heimspiel in Folge. Nach Niederlage und Sieg wollen die Gastgeber erneut punkten. Allerdings sind die Gäste recht spielstark.

SG Öpfingen II – SV Granheim (Montag, 19 Uhr). - Diese Partie wurde von Sonntag auf Montagabend verlegt. Die Öpfinger Reserve ist zu Hause sehr spielstark. Doch auch Granheim hat gegen Ersingen im Pokalspiel stark aufgespielt und will einen gleichwertigen Gegner abgeben.

Das Spiel FC Schmiechtal – TSV Allmendingen ist erst am 30. November.