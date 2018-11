Derby in der Pfarrei: Der Tabellenvierte Ehingen-Süd II empfängt Dettingen

Laut Terminlisten hätte die Winterpause in den Fußball-Kreisligen B mit diesem Wochenende bereits begonnen. Doch klugerweise hat Staffelleiter Dietmar Traub die meisten der anstehenden Nachholspiele an diesem und nächstem Wochenende neu angesetzt und dadurch die Winterpause verkürzt. In der Kreisliga B1 stehen am Sonntag, 18. November, vier Spiele auf dem Programm. In der Pfarrei kommt es zum Derby zwischen Ehingen-Süd II und Dettingen.

SSV Ehingen-Süd II – SG Dettingen (Sonntag, 14.30 Uhr, erstes Spiel). - In dieser Partie stehen sich zwei punktgleiche Mannschaften gegenüber. Beide haben noch gute Aussichten, in den Wettbewerb um die beiden ersten Plätze einzugreifen. In diesem Derby dürfte der Heimvorteil nicht eine entscheidende Rolle spielen, doch die Gastgeber haben fast doppelt so viele Tore erzielt wie ihre Gäste.

SV Granheim – TSG Ehingen II (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde: 4:4). - Erst kürzlich standen sich diese beiden Mannschaften in einem torreichen Spiel gegenüber – das Heimspiel der TSG II endete 4:4. Auf eigenem Platz hofft der SV Granheim, diesmal drei Punkte zu behalten.

FC Schmiechtal – SC Lauterach (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde: 4:2). - Erst vor einer Woche hat der FC Schmiechtal in Lauterach gewonnen. Die Gastgeber haben die Chance, vor der Winterpause durch einen Sieg ganz nahe an Tabellenführer Ersingen heranzurücken.

SG Ersingen – KSC Ehingen (Sonntag, 14.30 Uhr, erstes Spiel). - Die SG Ersingen hat die Chance, mit einem Sieg die Tabellenspitze in die Winterpause zu retten. Gegen den KSC Ehingen sind die Ersinger klarer Favorit.