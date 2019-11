Derby in der Gymnasiumhalle

Während die Tischtennis-Herren I des TSV Erbach in der Landesklasse auf Wasseralfingen treffen und die Herren I der SG Öpfingen in der Bezirksliga Gastgeber des SC Lehr sind, kommt es in Ehingen zum Bezirksklasse-Derby zwischen dem TTC Ehingen und dem VfL Munderkingen. Ein interessantes Programm steht in der Region bevor.

Herren Landesklasse 7: Der bisher so erfolgreiche TSV Erbach (10:2 Punkte nach sechs Spielen) plant sicher den nächsten Sieg ein. Zu Gast beim Tabellendritten in Erbach ist der Vorletzte DJK Wasseralfingen, der in dieser Saison erst eine Begegnung für sich entschieden hat.

Herren Bezirksliga: Die Herren I der SG Öpfingen haben den SC Lehr zu Gast. Obwohl der Tabellendritte (7:5 Punkte) ein starker Gegner ist, sollten die Gastgeber (4:6) als Sieger die Halle verlassen.

Herren Bezirksklasse 2: Nach schwachem Rundenstart mit zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen haben die Herren des TTC Ehingen inzwischen wieder zu alter Stärke zurückgefunden und sind nach 3:1 Punkten in den vergangenen beiden Spielen ins Tabellenmittelfeld vorgerückt. Die Munderkinger Gäste waren bisher weniger erfolgreich, belegen mit 2:8 Punkten den drittletzten Platz und müssen am Samstag wohl eine weitere Niederlage einkalkulieren.

Der SC Bach hat in der laufenden Bezirksklasse-Saison mit 6:6 Punkten ein ausgeglichenes Punkteverhältnis und kann sich auch in Lehr etwas ausrechnen. Trotz Heimvorteils wird es für den SC Berg (2:10 Punkte) schwer werden, gegen den souveränen Tabellenführer Seißen (12:0) zu Punkten zu kommen.

Herren Kreisliga A2: Der SV Unterstadion ist am Samstag Gastgeber von Tabellenführer Herrlingen IV. Doch der SVU, der mit 7:3 Punkten auf Rang vier liegt, ist gegen Herrlingen (11:3) sicher nicht chancenlos.

Die Rottenacker Herren hoffen, gegen Berg II nicht leer auszugehen. Gute Siegchancen hat der TSV Erbach II in seiner Partie gegen den VfB Ulm. Die auf Tabellenplatz zwei liegenden Herren II der SG Öpfingen sind zurzeit gut drauf und haben gegen den sechstplatzierten SSV Ulm 1846 III einen Sieg eingeplant

Herren Kreisliga B2: Beim verlustpunktfreien Tabellenersten SC Staig IV kann sich die Herrenmannschaft der SpVgg Obermarchtal am Samstag nicht viel ausrechnen. Die SG Öpfingen III hat gegen Wiblingen einen Sieg eingeplant. Ein ausgeglichenes Spiel dürfte es zwischen dem SC Bach II und dem TTC Ehingen II geben. Der SC Berg III hat als Gast von Rottenacker II einen Sieg eingeplant.

Herren Kreisklasse 2: Zu einem echten Spitzentreffen kommt es in Beimerstetten; beim Tabellenzweiten gastiert der Spitzenreiter TSV Schelklingen. Der TTC Ehingen III tritt in Erbach an und der VfL Munderkingen II ist zu Gast in Blaubeuren.

Damen Bezirksliga 2: Die Schelklinger Damen sind Gastgeber von Herrlingen IV und haben ihren dritten Saisonsieg eingeplant.

Mädchen U18 Landesliga 4. Die Mädchen I des SC Berg sollten gegen den VfB Ulm gewinnen.