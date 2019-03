Derby in der Bezirksklasse

In der Tischtenni-Bezirksklasse der Herren kommt es am Samstag, 23. März, zu einem interessanten Derby. Der VfL Munderkingen ist Gastgeber des SC Berg. In der Landesklasse ist der TSV Erbach auswärts gefordert, der TSV spielt in Burgberg. Die Bezirksligisten Öpfingen und Ehingen sind am Wochenende spielfrei.

Herren Landesklasse 7: In der Vorrunde hat der TSV Erbach zu Hause gegen Burgberg knapp mit 9:7 gewonnen. Die Gastgeber am Samstag benötigen jedoch als derzeit Tabellenachter die notwendigen Punkte.

Herren Bezirksklasse 2: Der SC Berg hat sich in der Bezirksklasse bisher sehr gut geschlagen und auch das Spiel der Vorrunde mit 9:6 gewonnen. Beim VfL Munderkingen kann man mit dem bisherigen Abschneiden nicht zufrieden sein, denn die Mannschaft liegt bisher nur auf dem achten Tabellenplatz. Die Punkte im Derby werden hart umkämpft sein.

Herren Kreisliga A2: Zwei Tabellennachbarn stehen sich im Spiel von Griesingen und Rottenacker gegenüber. In der Vorrunde gewann die SG Griesingen mit 9:4 und sie gilt auch im Heimspiel gegen die TSG Rottenacker am Samstag als Favorit.

Der Tabellenvorletzte TSV Erbach II ist gegen den bisher verlustpunktfreien RSV Ermingen nur Außenseiter. Der SC Berg II will seinen Vorrundensieg gegen den Tabellenletzten SC Bach II wiederholen. Am Mittwochabend wurde das Spiel Rißtissen gegen Rottenacker nachgeholt.

Herren Kreisliga B2: Von Spieltag zu Spieltag hofft die SpVgg Obermarchtal auf ihren ersten Sieg. Gegen den SC Berg III sollte er gelingen. Die zweite Mannschaft des TTC Ehingen kann sich trotz Heimvorteils gegen Wiblingen wenig ausrechnen. Der SV Unterstadion ist Gast von Tabellenführer VfB Ulm. Die Ulmer haben das Vorrundenspiel mit 9:6 gewonnen.

Herren Kreisliga C2: Wenige Tage nach der 2:9-Niederlage beim TSV Seissen II dürfte der SV Unterstadion II auch gegen Dornstadt IV das Nachsehen haben; schon in der Vorrunde zog der SVU gegen Dornstadt den Kürzeren. Gegen Seissen II am Dienstagabend punktete für Unterstadion im Einzel zweimal Robert Traub.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen wollen die Verbandsrunde mit einem Sieg abschließen. Gegen den Tabellennachbarn Merklingen gewann der TSV in der Vorrunde mit 8:2.