Derby in Altheim verspricht Spannung

In der Fußball-Landesliga der Frauen stehen sich am Sonntag, 26. Mai, die SG Altheim und der SV Granheim in einem zu erwartenden spannenden Derby gegenüber. Die Fußballerinnen des VfL Munderkingen rechnen sich im Spiel gegen den SV Sulmetingen wenig Chancen auf einen Punktgewinn aus. In der Bezirksliga reist die SG Öpfingen bereits am Samstag, 25. Mai, zum Derbygegner SV Granheim II. Die Fußballerinnen der SG Dettingen wollen der Meisterschaft mit einem Sieg gegen den SV Bingen/Hitzkofen einen Schritt näherkommen.

Landesliga: SG Altheim – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Die beiden Landesligisten SG Altheim und SV Granheim sind heiß auf das bevorstehende Derby. Im Vorrundenspiel lösten die beiden Mannschaften die versprochene Spannung ein. Damals endete die Partie mit einem knappen 1:0-Sieg für Altheim. Für das bevorstehende Derby übernimmt die SG Altheim auch aus Sicht der Tabellenkonstellation die Favoritenrolle. In der vergangenen Begegnung gegen den TSV Sondelfingen fehlende Spielerinnen kehren bei der SGA in den Kader zurück. Gegen eine nach Worten von Trainer Gerhard Kottmann „erfahrene Granheimer Mannschaft“ erwartet er ein ausgeglichenes Spiel. Vorteile sieht er unter anderem darin, dass seine Mannschaft auf heimischem Rasen auflaufen kann.

Trotz nur einer Niederlage in der Rückrunde der Landesliga belegt der SV Granheim noch immer den viertletzen Tabellenplatz und damit den Relegationsplatz. Nach Worten von SVG-Trainer Steffen Kemedinger braucht seine Mannschaft daher die wichtigen Punkte aus dem Derby. Aufgrund der punktemäßig engen Tabellensituation trennen die SG Altheim und den SV Granheim auch lediglich acht Punkte. Um mindestens einen Punkt aus dem Derby mitzunehmen, hofft Trainer Kemedinger, dass sein Team an die Leistung am vergangenen Wochenende anknüpft und die Spielerinnen mit einer ähnlicher Einstellung auftreten. Der Granheimer Kader ist momentan noch offen.

VfL Munderkingen – SV Sulmetingen (Sonntag, 11 Uhr). - Im Munderkinger Kader gibt es für das Spiel am Sonntag gegen den SV Sulmetingen laut VfL-Trainer Andreas Schellinger noch offene Fragen. Die offensiv starken Gäste will er mit gleichen Mitteln bekämpfen und stellt sein Team offensiv auf. „Wir haben nichts zu verlieren, daher gehen wir volles Risiko“, sagt Schellinger. Auf SVS-Stürmerin Julia Hartmann wird seine Mannschaft ein besonderes Auge werfen. Obwohl der VfL im ersten Aufeinandertreffen gegen den SV Sulmetingen gut mithielt, rechnet Schellinger sich für das Rückrundenspiel keine großen Chancen aus.

Bezirksliga: SV Bingen/Hitzkofen – SG Dettingen (Samstag, 17 Uhr). - Gegen den Tabellenfünften SV Bingen/Hitzkofen will SGD-Trainer Patrick Baier die Tabellenspitze verteidigen. Und: „Wir wollen der Meisterschaft mit einem Sieg einen Schritt näherkommen“, sagt Baier. Aus jetziger Sicht braucht die SG Dettingen noch vier Punkte aus drei Spielen, um sich die Meisterschaft zu sichern. Da sein Team bereits im Vorrundenspiel gegen Bingen/Hitzkofen mit einem 6:0-Kantersieg überzeugte, sieht Baier dem Spiel optimistisch entgegen. Angela Grgic kehrt in den Dettinger Kader zurück.

SV Granheim II – SG Öpfingen (Samstag, 17 Uhr). - Bereits am Samstag trifft der SV Granheim II auf die SG Öpfingen. Nach der guten Leistung der Granheimerinnen gegen den SV Sigmaringen (6:0-Sieg) und gegen die SG Dettingen (2:4-Niederlage) geht SGÖ-Trainer Cemal Güney mit Respekt ins Derby. „Wir dürfen Granheim nicht unterschätzen“, sagt Güney. Momentan steht die SGÖ an dritter Tabellenposition. Um weiter eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben, muss Öpfingen einen Sieg einfahren. Ziel von Güney sind daher drei Punkte. Aus Sicht des SV Granheim II wäre ein Punktgewinn jedoch auch sehr nützlich. Momentan ist das Team von Trainer Reinhold Oßwald punktgleich mit zwei anderen Mannschaften im unteren Tabellendrittel zu finden. Ziel von Oßwald ist es, dass sein Team an die Leistung der vergangenen Wochen anzuknüpft und einen Punkt gegen den Favoriten Öpfingen holt. Granheims Kader fehlen am Wochenende unter anderem Lisa Brunner und Celine Glück. Bei Öpfingen kehrt Carina Heilig nach längerer Verletzungspause zurück.