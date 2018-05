Derby in Öpfingen – SG will Chance auf Relegationsplatz wahren

Türkgücü Ehingen hat nach der Winterpause stark abgebaut. Nach der Vorrunde lagen die Ehinger noch im ersten Tabellendrittel, inzwischen sind sie in die Nähe des Relegationsplatzes abgerutscht. Am Sonntag erwarten sie die SG Griesingen zum SZ-Topspiel. Bereits am heutigen Freitag spielt die SG Öpfingen gegen den SV Oberdischingen.

SZ-Topspiel: Türkgücü Ehingen – SG Griesingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:3). - Türkgücü-Spielertrainer Tzafer Moustafa kann es sich selbst kaum erklären, weshalb seine Mannschaft nach einer starken Vorrunde seit der Winterpause so stark abgefallen ist. Der bisher letzte Sieg liegt mit dem 9:0 gegen Pflummern-Friedingen schon mehr als zwei Monate zurück. Seither gelangen dem Aufsteiger nur noch zwei Unentschieden. Der heimische Kunstrasen ist also längst keine Garantie mehr für Türkgücü-Siege.

Um vieles besser verlief die bisherige Rückrunde für die SG Griesingen. Nach dem Ausrutscher gegen die SF Kirchen gewann Griesingen zuletzt das Auswärtsspiel in Munderkingen und die Gäste liegen inzwischen mit respektablen 40 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Daher ist es schwer, für das Spiel am Sonntag eine Prognose zu treffen.

SG Öpfingen – SV Oberdischingen (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde: 3:1). – Diese Derbys gehören für beide Vereine zu den Höhepunkten der Saison. Nach einem Jahr Pause, da Oberdischingen in der vergangenen Saison in der Bezirksliga spielte, treffen die beiden Nachbarn nun am Freitag wieder in Öpfingen aufeinander. Das Spiel der Vorrunde hat die SG Öpfingen gewonnen. Die Gastgeber wollen ihre, allerdings geringen, Hoffnungen auf den Relegationsplatz durch einen Sieg erhalten.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Dürmentingen (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde: 1:1). - Aufsteiger SV Dürmentingen könnte noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Daher wird er sich in diesem Derby besondere Mühe geben.

FC Schelklingen/Alb – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:1). - Der Gastgeber hat sich nach einem Zwischentief wieder auf den vierten Tabellenplatz hochgearbeitet. Er sieht die Möglichkeit, am Sonntag das Punktekonto noch zu verbessern.

VfL Munderkingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 7:1). - Für den VfL ergibt sich die Möglichkeit, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten einen klaren Sieg einzufahren.

SV Betzenweiler – TSV Riedlingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:3). - Das ist sicher eine reizvolle Partie. Der feststehende Meister ist zu Gast beim Tabellenzweiten Betzenweiler. Der Gastgeber ist auf dem besten Weg, am Ende der Runde die Relegation zu erreichen.

SV Ringingen – SV Oggelsbeuren (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:2). - Auf dem Hochsträß hängen seit der Rückrunde die Trauben hoch. Allerdings bräuchten die Gäste einen Erfolg, um sich eventuell doch noch auf Platz zwölf zu retten.

Spielfrei sind die SF Bussen.