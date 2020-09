Derby gegen Ehingen: Schwarz Weiß Donau will Charakter zeigen

Nach der Blamage vom Mittwoch in Altheim hat Schwarz Weiß Donau beim heutigen Heimspiel gegen die TSG Ehingen die Möglichkeit, einen besseren Eindruck zu machen. Die SG Öpfingen ist zu Gast beim Tabellenführer Blönried/Ebersbach und die SG Altheim beim FV Bad Saulgau. Der FV Schelklingen-Hausen möchte die gute Form vom 1:1 in Neufra auch in das Heimspiel gegen den SV Bad Buchau herüberbringen.

SGM Schwarz Weiß Donau – TSG Ehingen (Samstag, 17.30 Uhr). – Für Trainer Timm Walter ist es unerklärlich, wie seine Mannschaft in Altheim so einbrechen konnte. Jedes der vier Gegentore sei auf krasse Fehler zurückzuführen gewesen: „Es war nicht unser Tag“, so Timm Walter. Er hofft, dass seine Mannschaft vor hoffentlich vielen Zuschauern gegen die TSG Ehingen Charakter zeigt und ihrem Gegner alles abverlangen werde. Die Gastgeber haben vor diesem Spiel nicht trainiert. TSG-Trainer Udo Rampelt lässt sich von der klaren Niederlage seiner Gastgeber nicht blenden und weiß, dass Schwarz Weiß am Samstag mit großem Ehrgeiz antreten wird. Den Gästen kam zugute, dass ihr vorgesehenes Spiel am Donnerstag ausgefallen ist.

FV Bad Saulgau – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). – Die Mannschaft von Trainer Martin Blankenhorn wird sich sicher auf den Lorbeeren des deutlichen 4:0 nicht ausruhen: „Wir werden nicht abheben“, so der Coach. Die Gäste wissen, dass der Aufsteiger sehr unberechenbar ist. „Ich werde meine Mannschaft richtig einstellen“, so Martin Blankenhorn. Am Freitag wurde nochmals trainiert. Fehlen wird allerdings Nico Wiedmann, der am Mittwoch zwei Tore erzielte.

FV Schelklingen-Hausen – SV Bad Buchau (Sonntag, 15 Uhr). – Das 1:1 am Donnerstag in Neufra hat sicher das Selbstvertrauen beim Gastgeber gestärkt. Seit dem Auftaktsieg gegen Hettingen haben die Gastgeber aber keinen Dreier mehr eingefahren. Die Mannschaft vom Federsee ist schlecht auszurechnen. Sie hat sich gegenüber dem Rundenstart gefangen und inzwischen auch gepunktet. Trainer Fabian Flinspach wird am Sonntag mit demselben Aufgebot antreten wie beim Spiel in Neufra. Vor heimischem Publikum möchte man die Heimschlappe gegen Öpfingen vergessen lassen.

SGM Blönried/Ebersbach – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gäste treten nach zwei klaren Siegen sicher mit Selbstvertrauen beim Tabellenführer an. Die Gastgeber haben unter der Woche pausiert. Es wäre für die Gäste von besonderem Reiz, ihrem Gastgeber die ersten Punkte abzunehmen. Die erste Halbzeit gegen den FV Altheim sollte sich jedoch in Blönried nicht wiederholen. Besonderes Augenmerk sollte man auf SGM-Torjäger Jakob Weiß legen.

Weitere Spiele: FV Altheim – FV Neufra, SGM Altshausen/Ebenweiler – SV Uttenweiler, SF Hundersingen – SG Hettingen/Inneringen, FC Krauchenwies-Hausen – SV Hohentengen (alle Sonntag). Spielfrei: SV Langenenslingen.