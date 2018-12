Derby gegen den Spitzenreiter

In ihrem letzten Spiel vor Weihnachten und einer mehrwöchigen Pause empfangen die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen am Samstag, 22. Dezember, den Tabellenführer TG Biberach II. Anwurf in der Längenfeldhalle ist um 20 Uhr. Die Ehinger wollen das Handballjahr 2018 mit einem Sieg beenden, doch dazu bedarf es einer deutlich besseren Leistung als im ersten Duell mit Biberach in dieser Saison.

Am zweiten Spieltag im September war die TSG in Biberach unter die Räder gekommen, beim 20:31 hatten die Ehinger fast alles vermissen lassen, was sie in anderen Begegnungen ausgezeichnet hat. „Wir waren nicht gut und haben die Biberacher richtig gehend eingeladen“, erinnert sich TSG-Trainer Winfried Biberacher. Dessen Statistik von jenem Spiel weist eine Vielzahl von Abwehrfehlern, technischen Fehlern und Fehlwürfen auf. Klar für ihn ist: „So auftreten dürfen wir nicht mehr.“ Sonst geht auch das zweite Aufeinandertreffen mit der zweiten Mannschaft der TG Biberach verloren.

Ans Spiel gegen HRW anknüpfen

Winfried Biberacher hofft, dass seine Mannschaft an den Auftritt vor einer Woche bei RW Laupheim II anknüpft. Mit 32:25 gewann die TSG, womit sie das Polster auf die Abstiegszone vergrößert hat. Über das Ergebnis hinaus stellte den Ehinger Trainer aber auch die Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Wenn man ähnlich engagiert auftrete, in Abwehr und Angriff, „dann könnte was gehen“, so Biberacher. Auch gegen den Spitzenreiter, der bisher neun seiner elf Spiele gewann.

Im Team der TG Biberach tummeln sich viele Spieler, die jahrelang in der „Ersten“ oder bei anderen Vereinen höherklassig am Ball waren und reichlich Erfahrung mitbringen – allen voran die Brüder Simon und Manuel Kruse, Tobias Baumgart, Ante Kovacevic und Costel Manea, wobei der Linkshänder aus Rumänien zuletzt nicht im Kader der „Zweiten“ war. Aber das will nichts heißen, Winfried Biberacher geht davon aus, dass der Nachbar zum Derby in bestmöglicher Besetzung anreist. „Wenn es gegen uns geht, wird Biberach gewinnen wollen.“

Biberachs „Zweite“ ist zwar Tabellenführer, hängt aber etwas zwischen Baum und Borke. Aufsteigen wird die Mannschaft aller Wahrscheinlichkeit nicht dürfen, weil die „Erste“ in der Landesliga spielt und mit 16:12 Punkten zwar im oberen Tabellenmittelfeld, aber deutlich hinter den besten Plätzen liegt. Dass es für die „Zweite“ der TG Biberach somit nicht um alles geht, mag ein wenig auf die Motivation der Biberacher Spieler drücken und ein Vorteil für die Ehinger sein. Bei der TSG dürfte es an Motivation nach dem verkorksten Hinrundenspiel in Biberach nicht mangeln.

Doch hängt das Ergebnis des Derbys in der Längenfeldhalle nicht nur vom Gegner, sondern in erster Linie vom Gastgeber ab. Davon, welches Gesicht die Ehinger Mannschaft diesmal zeigt. Personell wird die TSG, sofern nicht kurzfristig Spieler ausfallen, in derselben Besetzung wie vor einer Woche gegen Laupheim II, auflaufen. Trainer Winfried Biberacher hofft, dass sein Team auch eine vergleichbare Leistung zeigt. Danach hat die Mannschaft eine längere Pause, erst Anfang Februar steht für die TSG Ehingen in der Bezirksliga das nächste Spiel auf dem Programm.