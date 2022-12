Der zweite Teil des Ehinger Fasnetsbuchs erscheint

Gute Nachrichten für alle Freunde der Ehinger Fasnet. Nach dem Erfolg des Kinderbuches „Das Reischele - unser Ehinger Fasnetstier“ haben die vier Autorinnen Jenny Bachmann, Natalie Schick, Heike Götz und Sofia Ernst nun einen zweiten Band herausgebracht. In der Fortsetzung des ersten Buches wird das Reischele zum absoluten Fasnetsspezialisten und geht in die Tiefe der Ehinger Narretei.

Während im ersten Buch die Teile der einzelnen Ehinger Narrenfiguren wie Hexen, Dämonen, Kügele, Büttel, Muckenspritzer und Matemusikanten im Vordergrund standen, geht der zweite Teil nun etwas mehr in die Tiefe. Im ersten Buch erklärte das Reischele auf kindliche Art und Weise, was die Kinder an den Ehinger Fasnetsfiguren alles so entdecken können. Im neuen Buch wird der Fokus auf das Hören gerichtet. Die Kinder „hören“ die Ehinger Narrenrufe und bekommen die Erklärungen der Großmasken wie des Groggadälers oder des Hexenmeisters vom Reischele als Fasnetsspezialisten dazu geliefert.

Buch ist ab Samstag erhältlich

Das Buch der vier Autorinnen ist zwar seit September schon fertig - die Auslieferung hat sich aber zu einer regelrechten Zitterpartie entwickelt. Lieferengpässe beim Papier waren ein Problem, die Tatsache, dass es die bisherige Druckerei nicht mehr gibt, ein anderes. Die Arbeitsaufteilung haben sich die vier Damen aber beibehalten. Während Heike Götz für die Illustrationen zuständig war, kümmerten sich Jenny Bachmann und Natalie Schick um die Texte, die Grafik übernahm Sofia Ernst. „Der Übergang vom ersten zum zweiten Buch ist nahtlos. Die Kulisse und die offene Schlussfrage werden zu Beginn wieder aufgegriffen“, erklärt Natalie Schick. Ihre Mit-Autorin Jenny Bachmann ergänzt: „Die Texte sind diesmal länger, da der Inhalt eben mehr in die Tiefe geht. Aufgrund der Reimform ist die Geschichte für alle gut verständlich.“

Für Heike Götz, die die Bilder gemalt hat, war es „einfach schön, zu sehen, wie viele strahlende Kinderaugen sich über das Reischele gefreut haben“. Wie viel zusätzliche Arbeit hinter dem Buch steckt, sagt Sofia Ernst: „Jedes Erstellen einer neuen Seite ist ein bisschen wie eine Überraschung. Zu Beginn weiß man nicht, was am Ende rauskommt.“