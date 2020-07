Die Wünsche werden kleiner in der Corona-Zeit. Das bekommen aktuell auch Ehingens Teilorte im Rahmen der Anmeldung der Haushaltsmittel bei der Stadt Ehingen zu spüren. Am Dienstag ist im Rathaus in Dintenhofen der Ortschaftsrat die Liste aus dem Vorjahr durchgegangen. Einige Punkte sind seither erledigt worden, die meisten Wünsche hat das Gremium erneut angemeldet. Einen Punkt hat der Ortschaftsrat mit einer Gegenstimme nach Jahren aus der Liste genommen. Neue Wünsche wurden praktisch nicht in Ansatz gebracht.

Ein Schreiben von Oberbürgermeister Alexander Baumann beschäftigt derzeit alle 17 Teilgemeinden der Großen Kreisstadt Ehingen. Hiernach müssen die von den Teilorten gewünschten Haushaltsmittel bis spätestens 17. Juli bei der Stadt angemeldet sein. Den Frust bringt jedoch weniger die Frist, sondern vielmehr der andere Punkt im Schreiben des Stadtoberhaupts. Hierbei geht Alexander Baumann auf die großen Steuerausfälle ein, die die Stadt zumindest im Jahr 2020 aufgrund Corona erleiden wird. Damit begründet Baumann seine Bitte, die Anmeldungen auf die absolut notwendigen Maßnahmen zu beschränken. Dass dies kein Stillstand sein soll, macht das Schreiben auch deutlich, denn viele Maßnahmen seien ohnehin bereits beschlossen, und würden auch ausgeführt. Lediglich für neue Maßnahmen ist offenbar der Spielraum gering.

Ortsvorsteher Wolfgang Braig trug das Schreiben aus der Stadt vor und zeigte trotz der daraus resultierenden Einschränkungen letztlich Verständnis für die Position des Oberbürgermeisters. Auch die Räte verzichteten weitgehend auf die Aufnahme neuer Wünsche. Allerdings bekräftigten sie die Notwendigkeit fast aller aus dem Vorjahr bekannten und noch nicht verwirklichten Maßnahmen. Mit dem zugestandenen jährlichen Eigenbudget von 5500 Euro können die Räte in geringem Umfang abfedern oder selbst gestalten. Die erneute Einstellung bereits im Vorjahr angemeldeter Punkte sei aufgrund der nunmehr zwingend vorgeschriebenen Doppik in den Haushalten der Gemeinden notwendig, da sie nicht automatisch in die Folgejahre übernommen würden.

Auf der Anmeldeliste steht wie im Vorjahr auf Platz eins der Gehweg in der Neudorfer Straße in Herbertshofen. Neben der Leerrohrverlegung für den Breitbandausbau und die Beleuchtung geht es an dieser Stelle auch um die Gestaltung der Bushaltestelle und eine Wendeplatte. Die Verwirklichung der dringenden Maßnahme ist im vergangenen Jahr an der Ablehnung einer Förderung durch das Regierungspräsidium Tübingen gescheitert.

Für das aktuelle Jahr habe es, so Ortsvorsteher Braig, aber eine Förderung in Aussicht gestellt. Das sei mehr als dringend, denn sieben Wasserleitungsbrüche in den vergangenen zehn Jahren seien nicht gerade ganz wenig, so Braig. Sachdienlich sei zudem eine Kanalbefahrung, ferner ein Gespräch mit Südwestgas in Munderkingen wegen des Einzug von Leerrohren für Gasleitungen.

Gleichermaßen hohe Priorität genießt die Komplettsanierung des Hubertuswegs mit Frischwasser, Gehweg und Breitband. Der Gemeinderat habe in seiner Sitzung vor zwei Wochen beschlossen, Planung und Bauleitung an das Ehinger Ingenieurbüro Eisele zu vergeben. Damit scheint dieser Punkt ebenfalls auf gutem Weg zu sein. Punkt drei „Hochwasserschutz Dollengasse“ wird seit 2016 regelmäßig bei der Stadt angemeldet, um die Aufnahme des Projekts in den Hochwasserschutzkatalog zu erreichen. Seit Jahren meldet das Gremium jeweils den Belag für den Donauradwanderweg bei der Stadt an. 2017 seien dafür bereits 50 000 Euro im Haushaltsplan in Ansatz gebracht worden, ohne dass je etwas passiert sei. Im aktuellen Jahr tauche der Posten mit 40 000 Euro im Haushaltsplan auf. Angemeldet wurden ferner die Feldwegsanierung an der Dollengasse Richtung Gabeläcker, die Sanierung des Schotterwegs am Bach entlang sowie der Breitbandausbau über den Buchenweg als Lückenschluss zwischen Dintenhofen und Herbertshofen.

Abschließend schafften es zwei weitere Punkte in die Anmeldung. „Die Ausweisung eines Baugebiets ist unser Wunsch“, sagte Wolfgang Braig und ergänzte „denn es gibt keine öffentlichen Bauplätze in Dintenhofen und Herbertshofen“. Auch einen Basketballkorb hat das Gremium angemeldet, gewünscht von den jugendlichen in Dintenhofen für den Bolzplatz beim Rathaus.

Mit einer Gegenstimme aus der Anmeldung herausgenommen wurde der Radweg zwischen Dintenhofen und Dettingen. Der Weg steht zwar seit 20 Jahren auf der Wunschliste vieler Bürger in Dintenhofen, seine Verwirklichung scheitert aber an den Eigentumsverhältnissen.