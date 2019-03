Der Workshop-Chor reißt die Zuhörer mit

Die Gospelsängerin Siyou Isabelle, Tochter eines afrikanischen Missionars und in Ulm aufgewachsen, ist eine feste Größe in der Ehinger Jazzszene. Sie begeistert jedes Jahr beim Jazzgottesdient zum Abschluss der Jazztage ihr Publikum. Jetzt hat sie 43 Sängerinnen und zwei Sängern ein ganzes Wochenende bei einem Workshop mit der Gospelmusik vertraut gemacht.

Bei einem Konzert in der evangelischen Stadtkirche haben sie das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit zusammen mit dem Pianisten Joe Fessele in einem Konzert präsentiert. „Lean on me, I will be your friend, ich helfe dir, deine Last zu tragen, rufe mich“ sangen sie, „Call me“ wiederholten die Kirchenbesucher mal ganz tief, mal höher und mal laut, mal leise. Ganz bekannte Sachen wie „We are the world, we are the children oft he world“ gehörten ebenso zum Programm des Gospelchors mit Siyou. „Wir haben die Verantwortung, dass es weitergeht für unsere Kinder und Enkel“, sagte sie den Zuhörern.

Wir haben gesungen, wir haben Spaß gehabt, es war großartig“, lobte die Gospelsängerin ihren Chor, „aber es ist ganz etwas anderes, seine Stimme vor Publikum zu erheben.“

„People got ready to the train to Gordon, come on board, all you need ist your faith“ ist durch Rod Stewart bekannt geworden, der Chor mit Siyou sang es mit viel Freude. Die Kirchenbesucher waren begeistert, von Siyou sowieso, aber auch von dem beim Workshop entstandenen Chor. Mit dem Klassiker aller Gospel „When the saints go marching in“ verabschiedeten sie sich, begleitet von dem begeisterten Applaus.

Begonnen hatte Siyou Isabelle, mit der Unterstützung ihres Partners Joe Fessele am Klavier, allein. Schon mit dem ersten Song riss sie ihre Zuhörer fast von den Bänken. „I open my heart“ und „This little light of mine, let it shine, oh, let it shine“ sind Klassiker im Programm von Siyou, und die Zuhörer klatschten den Rhythmus mit, immer schneller, so wie sie es vorgab, und mitsingen durften sie natürlich auch. „Es gibt Momente, in denen es existenziell wird, richtig zu leben und zu lieben, Dinge ganz bewusst zu tun, ganz bewusst im Moment zu sein“ sagte die tiefgläubige Missionarstochter und sang „Signs of love“. „Ich bin so glücklich, dass ich das machen kann, Menschen mit meiner Stimme zu bewegen. Zeit, Leben und Liebe ist das, was uns trägt, was uns glücklich macht“ versicherte sie. Dann gab es mitten im Konzert einen Heiratsantrag von einem Mann für seine Liebste. „Alles Gute, ihr zwei, werdet glücklich“, sang Siyou. Und mit einem Segenslied für das Paar „What a wonderful world“ endete auch das Konzert.