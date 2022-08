Weiter Weg bis zur Anerkennung: Ukrainische Apothekerin erzählt ihre Geschichte

Darja Morozenko arbeitet seit dem 1. Juni in der Ehinger Vitalis Apotheke als pharmazeutisch kaufmännische Angestellte. Die Frau mit abgeschlossenem Studium der Pharmazie und Approbation zur Apothekerin ist im April aus der Gegend von Charkiw nach Deutschland geflüchtet, nachdem ihr vierjähriger Sohn sie angebettelt hatte, die Bombardierungen um ihn herum mögen doch bitte aufhören. Dank der Firma AVS haben Darja Morozenko und ihr Sohn in Ehingen-Stetten auch eine Wohnung gefunden.

Der Ehinger Apotheker Vitalis Njabeleke kennt die Ängste und Nöte von Menschen, die ihr Land verlassen mussten, um in einem anderen Land Schutz und ein würdiges Leben zu finden. Er selbst ist 1998 aus Limbe in Kamerun nach Deutschland gekommen und hat sich durch sein Studium der Pharmazie und drei Staatsexamen eine Existenz als selbständiger Apotheker aufgebaut. Er sagt: „Ich weiß, unter den Flüchtlingen gibt es auch sehr gut ausgebildete Leute. Es ist mir ein Anliegen zu helfen, wenn ich helfen kann. Ich komme aus Kamerun, meine Frau Regina Fischer aus der Ukraine. Wir haben am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, sich ein Leben in einem anderen Land aufzubauen. Einmal abgesehen davon, dass eine Flucht eine geordnete Reiseplanung nicht möglich macht.“

Kontakt über einen Chat-Dienst

Beim in der Ukraine weit verbreiteten Chat-Dienst Viber gibt es eine Gruppe von Flüchtlingen. Dort hat Vitalis Njabeleke nachgefragt, ob sich darunter Apotheker befinden. „Zehn Minuten später hat sich die Mama von Darja gemeldet“, erinnert sich Njabeleke. Die Mutter habe ihm geschrieben, „meine Tochter liebt ihren Job“. Darja, ihr vierjähriger Sohn sowie ihre Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Hamburg.

„Dank der Firma AVS, die Wohnraum für Flüchtlinge an die Ehinger Stadtverwaltung gemeldet hat, konnte die Stadt rasch Wohnraum vermitteln. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Ehinger Freundeskreis für Migration, mit all seinen helfenden Händen, der hierbei eine große Hilfe war“, sagt Vitalis Njabeleke und ergänzt: „Mit dessen Unterstützung ist es in kürzester Zeit gelungen, die Wohnung wohnlich zu machen.“

Vor den Bomben versteckt: Der vierjährige Sohn bettelt um die Flucht

Die Geschichte der Apothekerin Darja Morozenko ist in ähnlicher Form Millionen Menschen in der Ukraine widerfahren, die ihre Habseligkeiten zurückgelassen haben, um vor dem russischen Terror in ihren Städten und Dörfern ihr Leben zu retten. Darja Morozenko kommt aus der Gegend von Charkiw. Nachdem sie sich mit ihrem Sohn während der Angriffe mehrfach in Kellern und Tiefgaragen verstecken musste und ihr Sohn sie angebettelt hatte, dass die Bombardierungen aufhören sollen, hatte sie den Entschluss gefasst, für ihn in ein besseres Leben aufzubrechen. Mit dem Nötigsten bepackt, begab sie sich auf den Weg zu ihrer Tante nach Deutschland.

Vitalis Njabeleke erklärt: „Darja hat in der Ukraine Pharmazie studiert. Die ausländische Ausbildung zur Apothekerin muss in Deutschland erst noch anerkannt werden. Bis zur Anerkennung arbeitet Darja in der Vitalis Apotheke als pharmazeutisch kaufmännische Angestellte.“ Hinsichtlich der Deutschkenntnisse seiner neuen Mitarbeiterin freut sich der Ehinger Apotheker, dass sie schnell lernt und sehr fleißig und dankbar ist. Er gibt jedoch auch zu bedenken: „Es ist noch ein weiter Weg bis zur Anerkennung ihrer Approbation. Ich werde sie in allem unterstützen und ihr helfen, wo ich nur kann. Wir werden das erreichen.“

Der Vater ist noch in der Ukraine

Inzwischen hat die Firma AVS Darjas Vater als Mechaniker eingestellt und ihre Mutter als Hausmeisterin. Der vierjährige Junge darf in den Kindergarten gehen. Vitalis Njabeleke teilt gerne seine Erfahrungen: „Darja und ihre Familie sind allen Menschen, die ihnen in irgendeiner Weise Hilfestellung geben konnten, unglaublich dankbar. Ein Lächeln, ein Gruß, ein Gespräch mit Händen und Füßen, eine Kanne Milch und ein Fahrrad sind für sie große Gesten der Freundschaft. Sie fühlen sich hier sehr wohl.“

Der Vater des Jungen darf die Ukraine derzeit nicht verlassen. Die Familie hält täglich Kontakt. Auch wenn die Zukunft in den Sternen steht, halten alle Beteiligten am eingeschlagenen Kurs fest und hoffen gleichzeitig auf ein baldiges Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.