Der VfB, die Bayern und der Club beim Ehinger McDonald’s-Cup 2018

Neben dem Veranstalter TSG Ehingen spielen beim McDonald’s-Cup für C-Jugend-Fußballer sechs Regionalligisten und ein neben der TSG zweites Landesstaffel-Team mit. Die SZ gibt einen Überblick über die sieben Gäste-Mannschaften.

VfB Stuttgart: Der VfB war außer 2002 immer in Ehingen dabei und ist der Rekordsieger. Neunmal triumphierte Stuttgart beim McDonald’s-Cup. Zwischen 2012 und 2016 hieß der Sieger fünfmal in Folge VfB Stuttgart, ehe die Mannschaft im vergangenen Jahr mit Platz sechs enttäuschte. Doch der letztjährige Tabellendritte der Regionalliga Süd (hinter Hoffenheim und Frankfurt) zählt 2018 wieder zu den Top-Favoriten auf den Cupsieg.

Bayern München: Die C-Jugend der Münchner wurde in der vergangenen Saison Meister der Regionalliga Bayern und verlor das Finale um die süddeutsche Meisterschaft gegen Hoffenheim. Beim McDonald’s-Cup nimmt der FCB 2018 zum nun achten Mal teil, zweimal entschieden die Bayern das Turnier bereits für sich (2007, 2008). 2016, bei ihrem bislang letzten Auftritt in Ehingen, waren sie knapp dran, das Endspiel gegen den VfB ging im Elfmeterschießen verloren.

1. FC Nürnberg: Die jungen Cluberer hatten 2017 ihre Turnierpremiere in Ehingen – und sie holten gleich den Cup. Der FCN war Erster seiner Vorrundengruppe, setzte sich im Halbfinale gegen den fränkischen Erzrivalen Fürth durch und sicherte sich im Finale gegen Ingolstadt den Turniersieg. 2018 will die Mannschaft, die in der vergangenen Regionalliga-Saison Rang vier belegte, ihren Vorjahreserfolg in Ehingen wiederholen.

SpVgg Greuther Fürth: Zum achten Mal nimmt der Nachwuchs des Zweitligisten am McDonald’s-Cup teil, seit 2013 sogar ununterbrochen. Gewonnen haben die Franken das Turnier bisher noch nicht – obwohl sie immer wieder zum Favoritenkreis zählen. Im Vorjahr verpasste Fürth das Finale durch ein 0:2 in der Vorschlussrunde gegen den späteren Sieger Nürnberg. In der Regionalliga Bayern belegte die SpVgg in der zurückliegenden Saison Rang sechs.

SC Freiburg: Die C-Jugend des Bundesligisten aus dem Breisgau war 2017 erstmals beim Ehinger Turnier – und kam ins Halbfinale, in dem man dem FC Ingolstadt unterlag. Am Ende war der SCF Vierter. Auch 2018 dürfte mit den Freiburgern beim McDonald’s-Cup zu rechnen sein. Die Saison in der Regionalliga Süd schloss Freiburg auf dem sechsten Tabellenplatz ab.

Stuttgarter Kickers: Die erste Mannschaft des Traditionsvereins aus Degerloch ist bis in die Oberliga gesunken, doch der Nachwuchs der Blauen misst sich nach wie vor mit den Besten. In der Regionalliga Süd belegten die Kickers in der vergangenen Saison Rang neun. Beim McDonald’s-Cup beenden die Stuttgarter 2018 eine lange Turnierpause – letztmals waren sie 2002 dabei, nachdem sie schon bei der Cup-Premiere 1998 mitgekickt hatten. Sieger waren die Kickers in Ehingen noch nicht.

1. FC Normannia Gmünd: Neben der TSG Ehingen ist Gmünd der einzige Verein aus der Landesstaffel im Teilnehmerfeld. Der Sprung in diese Spielklasse gelang Gmünd in der vergangenen Saison über die Meisterschaft in der Bezirksstaffel Ostwürttemberg (ungeschlagen vor dem FC Heidenheim II) und die Aufstiegsspiele. Die Normannia qualifizierte sich beim TSG-Hallenturnier im Januar für den McDonald’s-Cup 2018.