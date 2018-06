Der Verschmelzungsvertrag ist fertig

Die Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank Donau-Iller ist zur Werbung für die bevorstehende Bankenfusion mit der Ehinger Volksbank genutzt worden. Optisch sind die Mitarbeiter der beiden Banken längst vereint – zum schwarzen Anzug und weißen Hemd wird die orange Krawatte getragen. „Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages ist jetzt fertig“, teilte Raiba-Vorstandssprecher Horst Gauggel den Zuhörern in der nahezu voll besetzten Erbacher Erlenbachhalle mit.

Zur Abstimmung über die Fusion sind die mehr als 10 000 Mitglieder der Raiffeisenbank Donau-Iller am Montag, 19. Mai, nach Staig/Altheim eingeladen. Kurzfristig sei die Veranstaltung jetzt dorthin verlegt worden, hieß es am Dienstag, weil die Halle dort annähernd 900 Personen Platz bieten kann. Ein Bustransfer wird eingerichtet. Notwendig in der Abstimmung sei eine Dreiviertelmehrheit, sagte Gauggel. In Ehingen, sagte Gauggel der SZ, stimmen nicht die Mitglieder, sondern deren Vertreter am Mittwoch, 4. Juni, in der Ehinger Lindenhalle über die Verschmelzung ab.

Geprüft haben die beiden Banken in den vergangenen zwei Jahren ihre Geschäftsmodelle und festgestellt, „es passt“, sagte Volksbank-Vorstandssprecher Hans-Peter Hirling, zum Beispiel der genossenschaftliche Gedanke und die Bankentradition von 140 Jahren und länger. Beide Banken haben in den vergangenen Jahrzehnten bereits Erfahrungen mit Fusionen gemacht. Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter übten jetzt schon die Zusammenarbeit für die künftige Donau-Iller Bank eG, wie das Unternehmen nach der Verschmelzung dann im Bereich zwischen Obermarchtal und Balzheim, Ingstetten und Unterkirchberg heißen wird. Derzeit gibt es von Raiba-Seite mit Horst Gauggel und Gerhard Deuringer zwei Vorstände und von Voba-Seite in Hans-Peter Hirling, Peter Seibel und Josef Widmann drei Vorstände. Langfristig, so sehen es die derzeitigen Pläne vor, soll es drei Vorstände geben. Zum Jahresende geht Josef Widmann (64) in Ruhestand. Wer neuer Vorstandssprecher wird, muss noch entschieden werden.

Vorgesehen ist ein gemeinsamer Aufsichtsrat mit vier Mitgliedern aus dem Raiba-Gebiet und sieben Mitgliedern aus dem Ehinger Bereich. In der Versammlung am Dienstag wurde Installationsmeister Rudolf Gerber für den Aufsichtsrat nominiert. Die Wahl findet in der Generalversammlung statt. Angekündigt wird als Veränderung für die Mitglieder in der Donau-Iller Bank die Abkehr von der Generalversammlung hin zur Vertreterversammlung. Ein Vertreter soll für 25 Mitglieder stehen, wodurch die Vertreterversammlung zuerst aus 1060 Mitgliedern bestünde – 414 aus dem Bereich der bisherigen Raiba und 646 von der Voba.

1,1 Milliarden Euro Volumen

Hans-Peter Hirling stellte den Anwesenden die Ehinger Volksbank vor, zu der 175 Mitarbeiter, 29 Geschäftsstellen und 1,1 Milliarden Euro Kundenvolumen gehören. Von den 50000 Menschen im Einzugsbereich der Bank seien 28 000 Kunden der Volksbank. 100 Mitarbeiter zählt die Raiffeisenbank Donau-Iller, 16 Geschäftsstellen und Kundeneinlagen in Höhe von 290 Millionen Euro. Arbeitsplätze sollen erhalten und Modernisierungen auch kleiner Geschäftsstellen vorgenommen werden, hieß es im Ausblick. Mit der Fusion erhofft man sich die Ersparnis von 500 000 Euro jährlich. Die Finanzkrise habe strenge bürokratische Auflagen für die Banken gebracht, hieß es. Experten könnten im fusionierten Bankgebiet eingesetzt und Kosten gespart werden.

Als die drei Hauptstandorte der künftigen Donau-Iller Bank werden Erbach, Staig/Altheim und der 17 Millionen Euro teure, derzeit laufende Neubau in der Ehinger Pfisterstraße genannt. Die Kosten für den Neubau seien der Schaffung moderner Arbeitsplätze geschuldet – Rücklagen dazu seien gebildet, sagte Hirling. Horst Gauggel ging in seinem Bericht zum vergangenen Geschäftsjahr auf die nach wie vor niedrigen Guthabenzinsen ein. „Daran können wir meist nichts ändern, aber an der Anlageform“, sagte Gauggel und empfahl Aktien.

Stimmen die Mitglieder und Vertreter für die Fusion zur Donau-Iller Bank, dann wäre dies die zweitgrößte Bank im Alb-Donau-Kreis, sagte Horst Gauggel. Hans-Peter Hirling bat in Erbach für die Zustimmung zur Verschmelzung „wegen der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Um in einer gemeinsamen Bank einer erfolgreichen Zukunft entgegenblicken zu können.“ Das DRK Erbach bewirtete die Mitglieder, für ein Unterhaltungsprogramm sorgte Kabarettistin Marlies Blume mit Gesang und Klamauk.