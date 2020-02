Der Umzug am Fasnetsdienstag durch Ehingen im Video

Nach dem Glombigen stand für Ehingen beziehungsweise für Kügeleshausen am Fasnetsdienstag der nächste Höhepunkt der närrischen Zeit an: 60 Gruppen zogen beim Umzug durch die Gassen der Donaustadt.

Schwäbische.de hat das Spektakel live übertragen. Hier können Sie sich den Umzug noch mal auf Video anschauen. Alternativ auf der Facebook-Seite von Schwäbische.de Alb-Donau.

ACHTUNG: Die Anfangssequenz des Videos ist in Schrägbild. Nach 1:25 Minuten wird das Bild gerade.

Die Narrenzunft Spritzenmuck hat Schülerinnen und Schüler der Längenfeldschule in Ehingen ausgetrieben. Dadurch will man vor allem die Grundschüler an die Fasnet heranführen.