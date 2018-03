Der TTC Ehingen I ist Meister

Die Tischtennis-Herren I des TTC Ehingen haben den Sack zugemacht. Nach dem Sieg gegen den SC Berg können sie in der Bezirksklasse nicht mehr eingeholt werden. Schon unter der Woche hatten sich die Damen II des SC Berg ebenfalls die Meisterschaft gesichert. Einen wichtigen Sieg sicherte sich der TSV Erbach in Giengen in der Landesklasse. Der SC Bach ist nach deutlichem Sieg erster Anwärter auf die Meisterschaft der Kreisliga A.

Herren Landesklasse 7: Im Kellerduell behielt der TSV Erbach in Giengen deutlich die Oberhand. Nur ein Doppel und zwei Einzel gingen an den Gastgeber. Für den TSV gewannen in den Doppeln Staudenecker/Stückle und Mast/Mößlang. Sieben Einzel gewannen Stefan Staudenecker (2), Holger Raaf, Max Mößlang, Jürgen Mast, Josef Wanner und Patrick Stückle.

Herren Bezirksliga: Für die SG Öpfingen dürfte der Meisterzug abgefahren sein. Nach dem Verlust der drei Doppel konnte die SG in Holzheim nur drei Einzel durch Florian Schik, Tobias Kamm und Linus Kohler für sich entscheiden. Die SG Griesingen gab gegen den Tabellenletzten Bellenberg die Punkte kampflos ab.

Herren Bezirksklasse 2: Klarer, als zu Anfang der Partie zu erwarten war, dominierte Ehingen gegen den SC Berg. Die Gäste entschieden zwar zunächst durch Maier/Plietzsch und Geyer/Geyer zwei Doppel für sich. Dann aber dominierte der Gastgeber. Die TTC-Herren gewannen ein Doppel durch Heinzelmann/Jürgen Abele, dann alle acht Einzel durch Sebastian Abele und Patrick Huss (je 2), Martin Heinzelmann, Marcellus Abele, Jens Fischer und Jürgen Abele. Die Meisterschaft war gesichert.

Herren Kreisliga A: Der SC Bach revanchierte sich deutlich für seine bisher einzige Niederlage gegen Munderkingen. Beim deutlichen 9:0 gingen nur zwei Spiele über fünf Sätze. Bach spielte in der Aufstellung: Bernhardt Häufele, Walter Knaupp, Can Quan, Ralf Rameiser, Harald Enderle und Andreas Ritter. Trotz Heimvorteils gab es für Obermarchtal gegen Wiblingen nicht viel zu erben. Der Gastgeber gewann nur ein Doppel durch Huss/Psik und zwei Einzel durch Edmund Buck und Wolfgang Vetter. Öpfingen II war in Herrlingen auf verlorenem Posten. Nur Christian Gräter entschied ein Einzel für sich.

Herren Kreisliga B2: Durch den Sieg gegen Unterstadion sicherte sich Ulm 46 IV die Meisterschaft. Hoch gewannen Öpfingen III und Ehingen II.

Herren Kreisliga C2: Unterstadion II gewann in Rißtissen. Niederlagen gab es für Obermarchtal II und Rottenacker II.

Damen Bezirksliga: Der SC Berg II überholte durch ein deutliches 8:0 in Ermingen den TSV Langenau in der Tabelle noch und wurde Meister. Schelklingen kam über ein 7:7 gegen SSV Ulm 46 II nicht hinaus.