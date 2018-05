Rund 320 Gäste haben sich am Montagabend bei einem Grill-Event in den Räumen der Firma Linzmeier in Ehingen über die neuesten Trends informiert. Dabei sind Gasgrills und Elektrogrills immer weiter auf dem Vormarsch – auch weil manche Kommunen mittlerweile Holzkohlegrills aufgrund des Rauchs verboten haben.

„Der Trend geht klar zum Gasgrill. Das liegt daran, dass wir einfach in einer schnelllebigen Zeit sind“, sagt Sreten Terzic, Gebietsveranwortlicher des Grill-Herstellers Weber, der den Abend bei Linzmeier organisiert hat. „Wir haben rund 200 000 Menschen im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm angeschrieben, die ersten 320, die geantwortet haben, durften zum Grill-Event kommen“, erklärt Sreten Terzic. Zwar sei der klassische Holzkohlegrill immer noch der Verkaufsrenner, doch die Nachfrage nach Gas- und Elektrogrills nehme stetig zu. „Bis 2050 leben allgemein 64 Prozent der Menschen in den Städten. Und diese Menschen werden, wenn sie grillen wollen, eher auf einen Elektrogrill zugreifen“, so Sreten Terzic, der diese Großveranstaltung erstmals in Ehingen durchgezogen hat.

Dabei kamen die Gäste nicht nur mit neuen Modellen in Berührung, sondern vor allem auch mit Tipps von verschiedenen Grillmeistern. Einer davon war Marco Stolze, Grillmeister an der Grill- und Kochschule in Illertissen. „Grillen ist mehr, als nur eine rote Wurst auf den Grill zu legen“, sagt der Experte, der während seiner Grillshow auch Lachs und Flammkuchen auf dem Grill zubereitet hat.

Für den Experten sei es indes egal, ob das Stück Fleisch auf einem Holzkohle-, Elektro-, oder Gasgrill zubereitet wird. „Fleisch wird mariniert und außerdem essen die meisten Menschen das Fleisch mit einer Grillsoße. Zudem bräuchte ein Stück Fleisch 45 Minuten, um den Geschmack eines Grills anzunehmen. Und so lange sollte kein Fleisch auf dem Grill liegen“, so der Experte.

Seit dem Jahr 2012 betreibt die Firma Linzmeier nun den ehemaligen Schlecker-Baumarkt an der Talstraße. „Auch wir haben gemerkt, dass Grillen bei den Kunden immer mehr an Bedeutung gewinnt“, sagt Marktleiter Günter Thomas, der ab und an auch Grillgeräte im Preissegment von bis zu 3000 Euro verkauft. „Auch die Nachfrage im Premiumsektor ist vorhanden“, so der Marktleiter.

