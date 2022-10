Der Tradition treu geblieben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle vier Jahre findet der Sportkreistag und Sportkreisjugendtag statt. So auch in diesem Jahr am 24. Juni in Westerstetten und der Sportkreisjugendtag am 27. Mai in Rißtissen.

Hier sind immer Wahlen, bewährte Kräfte scheiden aus und werden durch neue Personen ersetzt. Tradition ist dann, dass man einen gemeinsamen Ausflug durchführt als Dankeschön und als Begrüßungstreffen und Kennenlerntreff mit Partner/innen.

So wurde vom Vizepräsident Siegfried Hummel ein Ausflug organisiert, der am Samstag, 15. Oktober, mit dem Ziel Bodensee durchgeführt wurde. Mit Bus startete man an der Golflounge mit dem Reisebus.

Erste Station war die Kaffeepause bei der Bäckerei Neher in Rulfingen (Julius Neher, früher Funktionär im Sportkreis Sigmaringen und Fußballbezirk Donau) und dort ließ sich jeder eine extra gebackene Brezel schmecken. Weiter ging es zum Aussichtspunkt Haldenhof, wo man eine schöne Aussicht über den Bodensee erblicken konnte. Dann ging es zur Bodensee-Wasserversorgung auf den Sipplinger Berg. Die Führung war sehr gut gestaltet und man konnte erfahren, wo das Bodensee-Wasser in Baden-Württemberg getrunken wird.

Nun stand eine Bodensee-Schifffahrt mit dem MS „Großherzog Ludwig“ an. Nach über zwei Stunden ging es zum Stadtbummel nach Überlingen, Altstadt, Bodenseeufer und Gartenanlagen waren die Ziele. Der Abschluss fand dann bei einem Abendessen in der „Golflounge“ in Rißtissen an.

Der neue Präsident Jonas Esterl aus Westerheim bedankte sich bei allen Teilnehmer/innen und fand es prima, dass man gemeinsam diesen Tag verbringen konnte und die bisherige Tradition beibehalten worden ist. Er überreicht den ausgeschiedenen Sportkreisfunktionären Georg Steinle, Manfred Merkle und Herbert Tress ein Anerkennungsgeschenk. Am Schluss bedankte er sich bei seinem Vizepräsident Siegfried Hummel als Hauptorganisator dieses Tages und dass er maßgeblich beteiligt war, damit die bisherige Ausflugtradition beibehalten worden ist.

