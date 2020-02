„Der Steppenwolf“ ist in der Lindenhalle zu sehen

Die Badische Landesbühne Bruchsal gastiert am Freitag, 20. März, mit dem Stück „Der Steppenwolf“ um 19.30 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen.

Schriftsteller Hermann Hesse hatte in seinem Leben immer wieder Krisen zu bewältigen. Er erhielt 1946 den Literaturnobelpreis. Sein Roman „Steppenwolf“ dreht sich um die innere Zerrissenheit eines umherziehenden Lebenskünstlers und zugleich lebensmüden Intellektuellen. Harry Haller bewundert die Heroen der bürgerlichen Kultur, schätzt die saubere Gemütlichkeit, die ihm die Mansarde seines biederen Vermieters bietet, hat aber für die Pflichten und Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft nur Verachtung übrig. Er flieht in die nächtlichen Großstadtstraßen, wo er von Hermine aufgelesen wird. Die androgyne Verführerin eröffnet ihm eine dionysische Erfahrungswelt. Er wird eingeladen in das magische Theater, wo er vorübergehend seine Persönlichkeit vergisst und seine Seele in eine surreale Bilderwelt zerfällt.

In seiner Inszenierung des Klassikers überzeugt der Regisseur Wolf E. Rahlfs mit einer collageartigen Ästhetik des „Steppenwolfs“, in der sich die verschiedenen Stile der Vorlage in sinnlich ansprechenden Bildern entfalten. Die Badischen Neuesten Nachrichten schrieben über die Premiere in Bruchsal (2018): „Rahlfs’ ‚Steppenwolf ist weder ästhetisch noch philosophisch überladen, zeigt reine Freude am Spiel und hält bis zum Ende immer neue Überraschungen bereit.“

Der „Steppenwolf“ ist neues Sternchenthema in Baden-Württemberg und wird ab 2019 im Abitur geprüft. Eine Einführung in das Stück gibt es um 19 Uhr.

Karten gibt es an allen Vorverkaufs-Stellen, auch bei der „Schwäbischen Zeitung“.