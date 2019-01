Der Spaß steht im Vordergrund

Die Fußballerinnen der SG Dettingen und der SG Altheim vertreten am Sonntag, 27. Januar, bei der Vorrunde der württembergischen Hallenmeisterschaft den Bezirk Donau. Insgesamt zwölf Mannschaften aus fünf unterschiedlichen Bezirken spielen in der Ehinger Längenfeldhalle um den Einzug in die Verbandsendrunde. Ausrichter ist die SG Altheim. Turnierbeginn ist um 10 Uhr.

Während sich die SG Altheim schon einmal, in der vergangenen Saison, für die Vorrunde qualifiziert hatte, die Endrunde damals jedoch nicht erreichte, startet die SG Dettingen als Neuling in das Turnier. Das Team von SGD-Trainer Patrick Baier zeigte sich jedoch bereits in der Bezirkshallenmeisterschaft in guter Form. So gewann Dettingen das Finale mit 1:0 gegen die SG Altheim. Auch beim Knab-Turnier in Allmendingen zeigte die Dettinger Mannschaft eine gute Leistung und platzierte sich hinter dem SV Jungingen auf Platz zwei.

Für sein Team sei die Verbandsvorrunde „ein Zusatzbonus“, sagt SGD-Trainer Baier. „Wir wollen Spaß haben, uns gut verkaufen und dann sehen wir, was am Ende herauskommt.“ So ging der Bezirksliga-Tabellenführer schon im Dezember in die Bezirksmeisterschaft – und holte sich den Titel. Doch die Verbandsebene ist ein anderes Kaliber, da sind Oberligisten und Verbandsligisten dabei. So trifft die SG Dettingen in ihrer Gruppe am Sonntag auf den Oberligisten TSV Tettnang und den Verbandsligisten FV Asch-Sonderbuch sowie darüber hinaus auf die in der Regionenliga spielende Regionalliga-Reserve des SV Alberweiler und den Regionenligisten Albeck sowie – in einer Neuauflage des Endspiels der Bezirksmeisterschaft – auf den Landesligisten SG Altheim. Baier freut sich auf die Begegnungen „mit interessanten Mannschaften“.

Ähnlich wie in Dettingen werten auch die Verantwortlichen der SG Altheim das Verbandsturnier. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Vor einem Jahr war Altheim erstmals bei der Verbandsvorrunde dabei, kam aber nicht in die Endrunde. Anders als im Winter 2018, als man personell wenige Alternativen hatte, sei der Kader diesmal komplett, so Kottmann. Doch trotz des Heimvorteils und der besseren Besetzung ist die SGA nicht der Favorit in der Gruppe, die Rolle fällt dem Oberligisten Tettnang und dem Verbandsligisten Asch-Sonderbuch zu. Dies seien Gegner, „die schon etwas erfahrener sind“, sagt Kottmann.

Dennoch werden sowohl die SG Dettingen als auch die SG Altheim am Sonntag versuchen, sich in ihren jeweils fünf Gruppenspielen so viele Punkte wie möglich zu sichern, um vielleicht doch als Erst- oder Zweitplatzierter in das Halbfinale einzuziehen. Dann hätten sie sogar die Chancen, das Verbandsfinale zu erreichen. Die drei besten Mannschaften der Vorrunde in Ehingen qualifizieren sich für das Endturnier am 10. Februar in Frankenbach bei Heilbronn.

Doch um das Weiterkommen auf Verbandsebene spielen in der Längenfeldhalle am Sonntag auch die Teams aus der anderen Gruppe – allen voran der Oberligist FV Bellenberg und der Verbandsligist SV Jungingen, der Ende Dezember das Knab-Turnier in Allmendingen gewann (im Finale gegen die SG Dettingen) und beim Turnier am Sonntag in Ehingen ebenfalls vertreten ist. Bellenberg und Jungingen treffen in der Gruppe B auf die Bezirksligisten FC Wacker Biberach und Dettingen/Iller, den Landesligisten TSV Sondelfingen und den Kreisligisten SV Langenenslingen.