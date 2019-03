Der Schwabe Ludwig Michael Dorner kann vieles außer Hochdeutsch

Im Rahmen eines vierstündigen Volkschochschulworkshops hat Ludwig Michael Dorner am Samstag im Franziskanerkloster 14 interessierten Zuhörern die Lebenswelt Oberschwabens nahe gebracht. Die Lesung aus seiner als Buch erschienenen Sammlung „Etz isch noch go gnuag Hai hunta!“ unterbrach er mit gefilmten Szenen von Traditionsveranstaltungen.

Schon Leuten von der Schwäbischen Alb erscheint manches befremdlich, was etliche Kilometer südlich und jenseits der Donau selbstverständlich zu sein scheint. Oberschwaben ist Ludwig Michael Dorners Heimat. Diese von außen her zuschauenden Zaungästen zu erschließen, sein Bestreben. „Des hoisdd dr See“, korrigiert er den, der vom Bodensee spricht. „Etz isch nooch gau gnua Hai honta!“ ist Dorners ungehaltene Reaktion auf vielfaches Unverständnis gegenüber seiner eigenen Ursprungswelt. „Es ist dies das geballte Kompendium der Lebens- und Weltklugheit unseres barocken Oberschwaben“, äußerte sich der schwäbische und wie Ludwig Michael Dorner in Ehingen lebende Sprachforscher Hermann Wax über dessen Sammlung von Sprüchen, Redensarten, Lebensweisheiten, Liedern, Kinderreimen, Wort- und Sprachspielereien. Wax stammt aus Nendingen bei Tuttlingen und ist eigentlich ebenso Zaungast wie jemand aus Ulm oder Schaffhausen. Wer dagegen in Kleinschafhausen wohnt, ist schon mitten drin, wenn auch noch ziemlich entfernt von Weingarten, wo man sich dem See ziemlich nahe weiß.

Württembergisch aber etwas anders ist das hier im ehemaligen Schwäbisch-Österreich, wo man schon mit dessen bayerischer Hälfte fremdelt. Mit Allerlei zu Liebe und Erotik, zum Essen und Trinken, zu Vor- und Ortsnamen, zu Pflanzen und Tieren, zu Handwerks- und anderen Berufen, zur Landwirtschaft und noch einigem mehr erfasst Dorner das Wesen der „Oberländer“, wie man sie in anderen Teilen Württembergs zu benennen pflegt. Biberach, Ravensburg, Wangen und auch noch Laupheim sind Zentren, einer Gegend, die ihren Bewohnern im Absterbensfall Himmel oder Hölle als alternative Fortbestehensmöglichkeiten zuweist. Gerade weil Ludwig Michael Dorner sich geistig daraus erhoben hat, versteht er es wie kein anderer, Außenstehende mit den Eigenheiten eines Landstrichs vertraut zu machen, in dem er zwar verwurzelt ist, den er sich zwischendurch jedoch gerne von Frankreich aus ansieht. Oberschwaben und geistige Freiheit schließen sich nicht aus.