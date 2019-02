Der Plan geht auf

In der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA hat das Team Ehingen Urspring am 22. Spieltag seinen 13. Saisonsieg verbucht. Die Steeples setzten sich beim Tabellenvorletzten White Wings Hanau mit 88:71 durch. Nach knapp verlorenem ersten Viertel hatte sich die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth auf den Gegner eingestellt und entschied die Abschnitte zwei bis vier für sich. Erfolgreichste Werfer waren Tim Hasbargen und Rayshawn Simmons mit jeweils 17 Punkten.

Zu Beginn ging die Taktik der Gäste noch nicht wie erhofft auf. „Unser Plan war es, Hanaus Schützen wenig Freiräume zu geben“, sagte Reinboth. Den Distanzwerfern die Abschlüsse so schwer wie möglich zu machen, barg freilich die Gefahr von Lücken unterm eigenen Korb, aber dieses Risiko gingen die Steeples ein. Und letztlich ging ihr Plan auch auf, bei Hanau blieben Spieler wie Jordan Talley (7 Punkte), Dorian Pinson (7), Luquon Choice (3) und der jüngst verpflichtete Jarekious Bradley (4) teils deutlich unter ihrer bisherigen durchschnittlichen Ausbeute. Erfolgreichste Werfer der White Wings war an diesem Abend der einzige nominelle Center des Teams, der frühere Steeples-Spieler Kalidou Diouf. Er kam auf 16 Punkte.

Für Reinboth lag der Schlüssel zum Erfolg in der Defensive. „Da hat meine Mannschaft einen Riesenjob gemacht“, sagte der Steeples-Trainer. Zwar schnappten sich die Hanauer nach eigenen Fehlversuchen etliche Offensivrebounds (15) – was angesichts der Größenvorteile der Gastgeber nicht erstaunt – doch davon ließ sich die Verteidigung von Ehingen Urspring nicht beeindrucken. Klappte es im ersten Versuch nicht, einen Angriff der Heimmannschaft zu beenden, dann im zweiten.

White Wings mit Rückenwind

Zunächst hatten die Gäste allerdings noch Probleme. „Wir sind anfangs nicht so in den Rhythmus gekommen“, sagte Reinboth. Die Hanauer, mit dem Rückenwind eines Sieges in Trier mit 40 Punkten Vorsprung eine Woche zuvor, gingen mit 5:2 und 9:4 in Führung. Allmählich kamen die Steeples in Tritt, glichen nach dem ersten erfolgreichen Dreierversuch durch Kevin Yebo zum 13:13 aus und gingen kurz darauf durch Freiwürfe von Rayshawn Simmons zum 15:13 erstmals in Führung. Ein Dreier von Jeramie Woods brachte Hanau wieder nach vorn und auch am Ende des ersten Viertels führten die White Wings (22:21).

Die ersten Minuten des zweiten Abschnitts waren ausgeglichen. Der defensiv wie offensiv starke Tim Hasbargen verwandelte einen Dreier zum 24:22. Später, nach dem 26:26, sorgte Hasbargen, diesmal aus kürzerer Distanz, erneut für die Steeples-Führung, die Kevin Strangmeyer auf 30:26 ausbaute. Die White Wings verwarfen in der Folge viel, holten sich aber einige Rebounds und kamen wieder zum Ausgleich (30:30). Erneut war es Hasbargen, mit einem Dreier, der Ehingen Urspring in Führung brachte (33:30). Tanner Leissner ließ das 35:30 folgen. Hanau kämpfte sich noch einmal heran (35:34), doch die Steeples antworteten: Hasbargen von der Freiwurflinie und Seger Bonifant mit einem Dreier sorgten für das 40:34. Zur Halbzeit stand es 42:35. „Als im zweiten Viertel unsere Würfe von außen fielen, war klar: Für Hanau wird es schwer“, so Reinboth.

Steeples setzen Nadelstiche

Der abstiegsgefährdete Tabellenvorletzte gab jedoch nicht auf und versuchte, den Rückstand im dritten Viertel zu verkürzen. Doch die Steeples setzten immer wieder Nadelstiche und bauten ihren Vorsprung zunächst leicht aus. Simmons mit einem Dreier sorgte für das 47:39, Bonifant wenig später ebenfalls aus der Distanz für das 52:43. Als Simmons einen Zwei-Punkte-Wurf zum 56:45 verwandelte, lagen erstmals mehr als zehn Zähler zwischen beiden Teams. Hanau kämpfte sich erneut heran (auf 55:59), dann waren die Steeples wieder zur Stelle und gingen mit einer 64:55-Führung in den letzten Abschnitt.

Im Schlussviertel erstickte Ehingen Urspring die Hoffnungen der Gastgeber auf die Wende, Simmons per Freiwurf und Leissner mit einem Korbleger erhöhte auf 67:55. Hanaus Trainer Simon Cote nahm eine Auszeit. Die White Wings starteten daraufhin mit einem Dreier von Alexander Angerer zum 67:58, doch Simmons gab die Antwort: zum 69:58 und mit einem Extra-Freiwurf, nachdem er gefoult worden war, zum 70:58. Zwei erfolgreiche Korbaktionen der White Wings folgten zum 70:62, ehe Kevin Yebo und Tanner Leissner nach einem Ballgewinn von Daniel Monteroso zum 74:62 die Hoffnungen der Hanauer dämpften. Cote nahm die nächste Auszeit, wieder beschwor er die Wende – wieder vergeblich.

Coole Steeples behaupteten in den letzten knapp sieben Minuten ihre Führung und bauten sie sogar noch aus. Als Simmons und Hasbargen drei Minuten vor Schluss nach zwei Fehwürfen den Offensivrebound holten und Tanner Leissner den Angriff im dritten Anlauf mit einem Korberfolg zum 81:68 abschloss, war die Partie entschieden. Hanau versuchte es mit dem Mut der Verzweiflung meist aus der Distanz und verwarf oft, während Reinboths Mannschaft ihre an dem Abend ohnehin gute Trefferquote aufpolierte – am Ende waren 56 Prozent der Würfe der Steeples aus dem Feld im Korb gelandet, bei Hanau waren es 41 Prozent. Neben der starken Defensive war auch die Offensive des Teams Ehingen Urspring für den 13. Saisonerfolg verantwortlich. Der Plan des Trainers war aufgegangen.