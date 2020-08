Edward William (Billy) Wampler heißt der nächste Neuzugang des Team Ehingen Urspring für die am 17. Oktober startende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. An diesem Datum startet Ehingen Urspring bei den Nürnberg Falcons in die Spielzeit 2020/21. Der 23-jährige Wampler gilt als Wurfspezialist und kommt von der Wright State University

„Billy ist ein exzellenter Werfer, dessen Spiel dazu noch einige andere interessante Facetten zu bieten hat. Er spielt immer mit sehr viel Energie und zeigt unerbittlichen Einsatz. Darauf können sich die Ehinger Fans sehr freuen“, sagt Domenik Reinboth, Cheftrainer des Teams Ehingen Urspring.

Billy Wampler lief in den vergangenen zwei Spielzeiten für die Wright State University auf. In seinem letzten Jahr am College lieferte er durchschnittlich 15,6 Punkte und 4,5 Rebounds pro Partie ab. Dabei traf der Scharfschütze starke 40,4 Prozent seiner Drei-Punkte-Würfe.

„Ich bin gespannt und freue mich, in Deutschland Basketball zu spielen. Ehingen ist ein großartiger Ort, um meine Karriere zu starten. Ich kann es kaum erwarten dem Team zu Erfolgen zu verhelfen. Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken, bei meiner Universität Wright State und Team Ehingen Urspring dafür, dass es an mich glaubt und mir die Möglichkeit bietet mein Traum, professionell Basketball zu spielen zu verwirklichen“, sagt Billy Wampler.

Wampler ist nach De’Quan Abrom der zweite US-Amerikaner, den das Team Ehingen Urspring für die kommende Zweitliga-Saison neu verpflichtet hat.