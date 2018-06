Der nächste Kampf steigt in Paderborn

So langsam aber sicher beginnt für die Steeples die heiße Phase im Kampf um die begehrten Play-off-Plätze. Am Sonntag um 17Uhr sind die Ehinger zu Gast beim Tabellenzwölften Paderborn.

„Wenn wir zuhause gegen Paderborn spielen würden, wären wir der Favorit. Auswärts schaut das ganze wiederum anders aus“, sagt Steeples-Headcoach Ralph Junge und liefert sogleich ein gutes Argument für diese These. „Wir fahren morgens in Ehingen los, steigen aus dem Bus aus und müssen spielen“, betont Junge. Läuft die Fahrt normal, müssen die Steeples zwischen sieben und acht Stunden im Bus sitzen. „Da hocken die Jungs diese lange Zeit in verwinkelter Stellung. Klar schlafen die meisten im Bus, dennoch ist so eine lange Fahrt natürlich ein Nachteil für uns“, erklärt Junge. Die Heimmannschaft hingegen kann ausgeruht zum Spiel kommen. „Wenn dann noch die Zuschauer ihre Mannschaft anfeuern, sind das weitere Prozent, die vielleicht ausschlaggebend sein könnten“, so Junge. Ziel ist es, mit einem Sieg über den Tabellenzwölften einen weiteren Verfolger in Sachen Play-off-Plätze abschütteln zu können. „Wir dürfen die Paderborner auf keinen Fall in einen Lauf kommen lassen. In der Pro A ist es derzeit so, dass zuhause jede Mannschaft jedes Team schlagen kann“, warnt Junge vor den Norddeutschen.

Die kommenden beiden Spiele, eben jenes in Paderborn und dann gegen Karlsruhe, bezeichnet Junge als richtungsweisend für die Play-offs, an denen die besten acht Teams der Liga teilnehmen dürfen.

Eins von zwei

„Wir müssen mindestens eines der beiden nächsten Spiele gewinnen. Gewinnen wir beide, sind wir sehr gut im Rennen, sollten wir beide verlieren, schaut es nicht gut aus“, betont Junge. Gegen Paderborn kann der Ehinger Trainer auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Sid-Marlon Theis, der vergangene Woche umgeknickt ist, konnte schmerzfrei trainieren und wird mit von der Partie sein. Auch Taylor Rohde und Joey Ney sind fit. „Wir sind vollzählig und ambitioniert“, sagt Junge.