Der Meister zu Gast in Ehingen

Den Meister erwarten die Handballer der TSG Ehingen am Samstag, 6. April, 20 Uhr, in ihrem letzten Heimspiel der Bezirksliga-Punkterunde. Zu Gast in der Längenfeldhalle ist die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die sich am vergangenen Spieltag Platz eins und den Aufstieg in die Landesliga vorzeitig gesichert hat. Für den Tabellenvierten Ehingen ist die Partie aber alles andere als bedeutungslos, für sie und den zum Saisonende scheidenden Trainer Winfried Biberacher geht es noch um den zweiten Platz.

Dicht ist das Gedrängel hinter Friedrichshafen-Fischbach, den Tabellenzweiten Ulm & Wiblingen (25:15 Punkte), den Dritten Lustenau (25:17) und den Vierten Ehingen (24:16) trennt gerade mal ein Punkt. Theoretisch kommen vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga auch noch der Fünfte Bad Saulgau II und der Sechste Biberach II (je 22:18) für Rang zwei und damit für eine mögliche Relegation zur Landesliga in Frage.

Trainer Biberacher und die Spieler, die die TSG ebenfalls verlassen (darunter Lucas Fiesel, der zum Württembergligisten TV Gerhausen wechselt), wollen sich mit dem bestmöglichen Ergebnis verabschieden – und das wäre der zweite Platz. Schlecht stehen die Chancen nicht: Mit zwei Siegen wären die Ehinger am HC Lustenau vorbei, der nur noch ein Spiel ausstehen hat, während die SG Ulm & Wiblingen noch zwei knifflige Auswärtsspiele zu bestreiten hat. Die TSG Ehingen spielt außer gegen die bereits als Meister feststehende HSG Friedrichshafen-Fischbach noch gegen Schlusslicht Bregenz II.

Doch auch diese Partien müssen erst gewonnen werden. Mit wie viel Motivation Friedrichshafen-Fischbach in der Längenfeldhalle auftreten wird, muss sich zeigen. TSG-Trainer Biberacher geht davon aus, dass seiner Mannschaft nichts geschenkt wird. „Ich glaube, dass sie gegen uns ein gutes Spiel machen werden.“ Womöglich erinnert man sich bei der HSG noch ans Hinrundenspiel und an das 22:22 – allzu viele Punkte hat der Meister zu Hause nicht abgegeben. Ein Sieg im zweiten Anlauf gegen Ehingen wäre ein Stück Motivation für das Team vom Bodensee.

Auch Ehingens Trainer hat das erste Aufeinandertreffen noch vor Augen, als seine Mannschaft in den letzten Minuten den greifbar nahen Sieg verspielte: Vier Minuten vor Schluss führte die TSG mit 22:17 und kassierte dann noch fünf Gegentreffer. „Wir hatten den Gegner relativ gut im Griff“, so Biberacher, der damals in der Schlussphase aber auch mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderte.

Ob es für die Ehinger erneut zu einem Punktgewinn gegen Friedrichshafen-Fischbach reicht, ist für Winfried Biberacher auch eine Frage der Kraft . Wie schon in den zurückliegenden Spielen hat er nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Zuletzt gegen Bad Saulgau waren es zwei Torhüter und neun Feldspieler, mehr werden es auch im letzten Heimspiel der Punkterunde nicht sein.