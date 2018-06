Der Konkurrenzkampf hat begonnen

Eigentlich ist man es gewohnt, dass Fußballer um den heißen Brei herumreden und nicht genau ausdrücken, was sie eigentlich meinen. Nicht so bei Marco Kleinschmidt. „Ich weiß, dass ich das Talent habe, höherklassig zu spielen“, sagt die neue Nummer zwei hinter Ehingens Torhüter Markus Hirschle. Und damit nicht genug: Auf seinen „Konkurrenten“ zwischen den Pfosten der TSG angesprochen sagt er: „Ich werde im Training zeigen, was ich kann und alles dafür tun, ihn zu verdrängen.“

Selbstbewusst ist er also, der junge Mann. Aber auch die TSG Ehingen ist von ihrem neuen Torhüter, den sie jetzt in der Winterpause geholt hat (wir berichteten), überzeugt: „Er hat Potenzial“, sagt TSG-Chef Karl-Heinz Hofmann und fügt hinzu: „Er hat sich beim Glocker-Cup gut präsentiert.“ Außerdem, so Hofmann, „passt er zu uns. Ihm ist die Kameradschaft auch sehr wichtig“. Und wer die TSG kennt, der weiß, dass diese beim Verein groß im Vordergrund steht. Kleinschmidt jedenfalls hat sich nach seinen Worten „gleich wohl gefühlt“ in der Mannschaft und sein erster Eindruck vom Team ist „recht positiv“.

Kontakt über den Trainer

Der Kontakt zwischen der TSG Ehingen und dem Nachwuchs-Goalie kam durch Trainer Michael Bochtler zustande. Kleinschmidt, wohnhaft in Senden, spielte nach seiner Jugend sein erstes Aktiven-Jahr bei der TSF Ludwigsfeld – unter Michael Bochtler, der damals sein erstes Jahr als Trainer dort verbrachte. Bochtler erinnerte sich jetzt an den jungen Mann und schrieb ihn an, ob er nicht als zweiter Torhüter nach Ehingen kommen möchte. Das kam dem 23-Jährigen gerade recht. „Ich war sowieso auf der Suche nach einem höherklassigen Verein“, erzählt Kleinschmidt und so wechselte er vom Kreisligisten SV Tiefenbach in die Verbandsliga.

Kleinschmidt macht derzeit eine Ausbildung zum Lebensmitteltechniker bei der Firma CSM in Gerlenhofen. Zum Blockunterricht muss er ab und an nach Starnberg fahren. Und dann auch noch von Senden nach Ehingen? „Der Trainer wohnt ja in Ludwigsfeld, der nimmt mich immer mit“, sagt Kleinschmidt.

Fußball ist fast alles im Leben des jungen Mannes. Zwar ist er „seit meiner Geburt“ eingefleischter BVB-Fan, sein Torwart-Idol ist trotzdem nicht Roman Weidenfeller sondern Gladbachs Keeper Marc-André ter Stegen. „Das ist spielerisch echt ein guter Torwart“, anerkennt Kleinschmidt. Gibt es trotzdem noch was neben Fußball? Ja, gibt es: Kleinschmidt mag auch Tischtennis und Basketball gern. Na, da ist er in Ehingen ja auch richtig. „Ich werde bestimmt auch mal bei den Steeples zuschauen“, so Kleinschmidt lachend.