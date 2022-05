Der Kampf um potenzielle Windkraft vom Osterholz geht weiter

Kaum ein Gebiet auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt Ehingen hat in Sachen Energiewende in den vergangenen zehn Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie das Osterholz. Der Stadtwald an der B 465 zwischen dem Liebherr-Werk und Altsteußlingen ist ein sogenanntes Vorranggebiet für Windkraft. Dennoch erteilt die Verwaltung und auch die Mehrheit des Ehinger Gemeinderats der Windkraft auf diesem Flecken in sehr unregelmäßigen Abständen eine Absage. Zumindest noch.

Für Markus Riethe, Verbandsdirektor des Regionalverbands Donau-Iller, gehört der Standort Osterholz zu einem von zwei Gebieten im Bereich der Großen Kreisstadt Ehingen, wo Windkraft aus „raumordnerischer Sicht“ aktuell möglich ist. „Das ist auch alles im Jahr 2015 rechtskräftig geworden. Davor wurden Einsprüche der öffentlichen Belange, Umweltbehörden und auch Privatpersonen geprüft. Osterholz ist eines von 37 Vorranggebieten im Regionalplan. Somit ist dort Windkraft möglich“, macht Riethe deutlich.

Kommt doch noch Windkraft ans Osterholz? (Foto: Oliver Berg/dpa)

Dass der Bereich bei Deppenhausen aktuell nicht mehr diskutiert wird, liegt indes daran, dass hier bereits eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit stattgefunden hat. Die Fläche südlich von Ehingen, nahe des Teilorts Deppenhausen, wurde bis zum Jahr 2017 mit Windtests des Energieversorgers EnBW geprüft, um die Wirtschaftlichkeit des Standortes zu testen. Das Ergebnis: Der Standort eignet sich aufgrund der Topologie und der vorhandenen Infrastruktur nicht. Und ist somit zumindest vorerst vom Tisch. Sollte sich technisch bei den Windrändern grundlegendes ändern, was die Wirtschaftlichkeit erhöht, kann hier sicherlich nochmals geprüft werden.

Um aber die Energiewende vorantreiben zu können, ist Windkraft bitter nötig - so zumindest die einhellige Meinung vieler Experten und der Politik, die spätestens seit dem Krieg in der Ukraine die Energiewende mit einer gewissen Vehemenz vorantreiben wollen - oder gar müssen.

„Wir haben derzeit 37 Vorranggebiete im Bereich unseres Regionalverbands, nur neun davon sind ganz oder teilweise mit Windkraft bebaut“, sagt Riethe und spricht damit eines von mehreren Problemen an. „Oft liegt es dann an anderen Dingen, wie beispielsweise dem Artenschutz oder der Flugsicherung, hier meist aus der Sicht der Bundeswehr“, so Riethe, der aktuell folgendes betont: „Auch wenn wir 50 weitere Gebiete als Vorranggebiete ausweisen würden, würden die Restriktionen dazu führen, dass auch hier maximal ein Drittel bebaut werden könnte.“

Mit den Restriktionen spricht Riethe dann auch ein Kernproblem an - das vielleicht im Herbst dieses Jahres durch neue Regelungen zumindest etwas gemildert werden könnte. „Wir müssen an die Restriktionen ran. Vor allem beim Artenschutz möchte das Land eine neue Vorgehensweise vorgeben“, sagt Riethe. So soll ein einzelner Rotmilan, der sich auf einem Vorranggebiet bewegt, nicht mehr als Ausschlusskriterium gelten. „Vielmehr geht es um die Population an Rotmilanen, die geschützt werden soll“, erklärt Riethe.

Offene Türen rennt der Verbandsdirektor damit auch bei Angela Scheffold vom BUND ein. Die frühere Stadt- und Kreisrätin der Grünen fordert seit Jahren zusammen mit Hubert Dangelmaier, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Ehinger Gemeinderat, Windkraft am Osterholz und hofft nun, dass die Beschleunigung der Energiewende, gepaart mit einem neuen politischen Willen, hier wieder neue Möglichkeiten auftut.

„Wir waren kürzlich am Osterholz und haben uns die naturschutzrechtlichen Gründe angeschaut. Zum einen ist es so, dass die Orchideen, die hier als Schutzgut aufgeführt sind, nicht besonders sind. Wir waren hier mit Fachleuten vor Ort. Denen ist nichts aufgefallen“, so Scheffold, die den Wald zudem nicht als Wald, sondern als Forst bezeichnet. „Es ist ein Holzforst mit fast nur Fichten“, sagt Scheffold, die damit kein Problem hätte, wenn hier durch den Windkraftbau hart in die Natur eingegriffen werden würde. „Und auch die Population der Rotmilane nimmt nicht ab. Auch nicht an Windkraftstandorten. Es gibt genügend Rotmilane“, betont Scheffold, die nun einen großen Wunsch in Sachen Osterholz hat.

„Es wäre toll, wenn die Stadt und somit der Gemeinderat entscheiden würden, dass zumindest eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für das Osterholz von Interessenten gemacht werden darf. Die Stadt als Eigentümerin muss dafür natürlich das Gebiet freigeben. Und wenn eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist, wird sicher nochmals genau der Naturschutz überprüft.“

Die Stadt Ehingen, die per Gemeinderatsbeschluss vor Jahren eine Absage an den Standort Osterholz erteilt hat, erklärt nun auf SZ-Nachfrage durch Sprecherin Bettina Gihr-Kneißle: „Eine gutachterliche Untersuchung, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurde, hat 2011/2012 ergeben, dass der Gemeinderat auf Grundlage dieser Untersuchung drei Standorte zur Ausweisung für Windkraftanlagen empfohlen hat: bei Frankenhofen, Volkersheim und Deppenhausen. Die Standorte Frankenhofen und Volkersheim sind im Regionalplan nicht berücksichtigt worden. Der Standort Osterholz wurde bei der Begutachtung wegen des Konfliktpotenzials mit zahlreichen Schutzgütern als bedingt geeignet bewertet. Dieser Einschätzung ist der Gemeinderat in der Stellungnahme zum Regionalplan gefolgt.“

Dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist, macht indes auch Michael Mouratidis deutlich. „Wir als CDU-Fraktion haben prinzipiell sicher nichts gegen Windkraft auf Ehinger Gemarkung. Und wenn sich ein Projektierer finden sollte, der eine Wirtschaftlichkeitsprüfung am Osterholz vornehmen möchte, sollten wir generell über das Thema Windkraft am Osterholz nochmals im Ehinger Gemeinderat sprechen. Denn das ist eine Entscheidung, die alle miteinander treffen sollten“, erklärt Michael Mouratidis, Fraktionsvorsitzender der CDU im Ehinger Gemeinderat.

Dass das Thema Windkraft am Osterholz ist also noch lange nicht so ganz vom Tisch - und wird mit Sicherheit auch bald mal wieder im Ehinger Gemeinderat thematisiert werden.