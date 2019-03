Der Gsälzbär – eine bedrohte Art

Rolf Waldvogel, langjähriger Kulturchef der „Schwäbischen Zeitung“, hat am Freitag im Ehinger Franziskanerkloster seinen aufmerksamen Zuhörern nahegebracht, dass Dialekt nur für ein bestimmtes Gebiet gültig ist, aber aufgrund seines Mutterwitzes weiterhin Bestand haben sollte. Sein Identifikationspotenzial für die in einer bestimmten (Mundart-)Gegend Geborenen, so die klare Botschaft, dürfe jedoch niemals für Fremdenfeindlichkeit missbraucht werden.

Selbst aus Südbaden stammend und seit zehn Jahren im Ruhestand, ist Rolf Waldvogel mit zahlreichen Kolumnen bis heute in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf der Bühne präsent. Schon sein immenser Wortschatz und seine gewählte Ausdrucksweise verleihen dem Vortragenden einen selten zu erlebenden Unterhaltungswert. So waren die Zuhörer sofort dabei, als es darum ging, weshalb Bredle keine Teilchen sind und ebensowenig Plätzchen, letztere stammen von nördlich der Mainlinie.

Die Geschichte vom Gsälzbär liest man in Waldvogels jüngstem Buch „Des Pudels Kern“ nach. Sie ist eng verbunden mit den 16 unterschiedlichen Schreibweisen von Erdbeeren, im Schwäbischen Brestling, Bräschtling oder Präschtleng oder etwas dazwischen. Aus denen kann man Marmelade kochen, also Gsälz. Das muss man haltbar machen, was bei anderen Dingen mit Salz geschieht, bei der Erdbeere kommt dem Zucker die Aufgabe der Konservierung zu. Salami ist aus Salzfleisch, Salsa ein lateinamerikanischer Tanz, bei dem es scharf hergeht. Der Gsälzbär fällt eher in die Kategorie des tapsigen Teddys, dem der Pfeffer abgeht, jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils. So befindet er sich auf dem absteigenden Ast, wie auch die Mundart.

Beispiele von Klinsmann

Nachdem sich auf Mensch nichts reimt, bedarf es einer gescheiterten Ehe-Anbahnung auf Schwäbisch, bei der zumindest der Reim klappt: „Bei so em bodebeisa Mensch, do gibt’s nur ois, do guggsch, dass rennsch“. Wie man sieht, Schwaben können mehr, ja eigentlich alles, außer dem Komparativ: „Ich mag sowohl Rotwein, wie auch Weißwein“, „im Löwen isst man besser wie im Adler“, „i ess lieber Sauerbraten als wie Gulasch“. Jürgen Klinsmann brachte es 2006 als Fußball-Bundestrainer auf den Punkt: „Die Aufstellung, die wo ich mir fürs WM-Endspiel ausgedacht habe, verrate ich jetzt noch nicht“. Und: „Der Lehmann hält besser wie der Kahn“.

Sorge habe er, so Waldvogel, dass grammatikalische Fehler zu Stigmatisierungen führten, wo sie nicht angebracht seien. Denn das Hochdeutsche stamme aus dem Süden, das Plattdeutsche aus dem Flachland im Norden. Und es sei dem Zufall zu verdanken, dass ausgerechnet Theodor Siebs „Die deutsche Bühnensprache“ das Deutsch aus Hannover zur Standardsprache werden ließ. Außerdem habe halt Luther die Bibel auf der Wartburg in die deutsche Sprache übertragen, nicht auf der Waldburg. Und apropos Waldburg. Die „Gsi-Gwä“-Grenze, die ursprünglich zwischen Biberach und Ravensburg verlief, sei inzwischen südlich von Ravensburg angesiedelt. Aber das Wort „Maultasche“ habe das Schwäbische in die deutsche Standardsprache eingebracht. Mit Charme und Tiefendimension verabschiedete sich Rolf Waldvogel, der im Umgang mit Standarddeutsch und Schwäbisch einfach köstlich daherkam.