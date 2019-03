Der Glombige in Ehingen: Eine Nacht lang steht Kügeleshausen Kopf

Der Spritzenmuck hatte noch nicht dem Oberbürgermeister den Schlüssel abgenommen, da ging es in den Ehinger Lokalen schon hoch her, „Maschgra gau“ war angesagt, sprich: Gruppen von Freunden, nach einem Motto maskiert, zogen durch die Stadt von einer Wirtschaft zum nächsten Zelt.

Einen Platz erkämpft im dichten Gedränge im Weinhaus Denkinger hatten sich die Datenschutzgrundverordnungsbeauftragten vom Kürnbachtal, sie hatten eine Datenschutzgrundverordnung in ihrem Geigenkasten und vermaßen ihre Mitmenschen nach Kragenweite Kategorie eins bis sechs. Sechs bedeutet „de Henna und de frecha Mädla sott ma da Kraga romdreha“. Steampunks kamen aus Schemmerhofen, ein Imker mit seinen Bienen war aus Oberdischingen eingeflogen und verteilte kleine Honiggläschen an Bienenfreunde. Mexikaner aus Ehingen schrien „Caramba“ und wollten die Gassen unsicher machen. Dabei werden sie nicht viel Glück gehabt haben, denn die Polizei in großer Anzahl war zu Fuß und mit Einsatzwagen omnipräsent und sorgte so für Ruhe und Ordnung.

Sterbebilder haben wir auch schon machen lassen, falls wir morgen nicht mehr da sind. Senioren, die aus ihrer Seniorenresidenz ausgebüxt waren

„Schnell weg, die suchen uns“, riefen die Senioren, die aus ihrer Seniorenresidenz ausgebüxt waren, und humpelten davon. Für schlechte Zeiten hatten sie einen Riesenrosenkranz dabei, von dem alle mal eine Perle halten durften. „Formatieren“ rief eine der Alten, als sie von der „Schwäbischen Zeitung“ um ein Bild gebeten wurden. „Sterbebilder haben wir auch schon machen lassen, falls wir morgen nicht mehr da sind“, erklärten sie makaber.

Schmetterlinge flatterten durch die Straßen. (Foto: SZ- kö)

Schmetterlinge flatterten durch den Rosenstadel. „Der Staub der Schmetterlinge ganz fein, wird heute dein Begleiter sein. Er schützt und trägt dich durch die Nacht, verleiht dir Glück und Lebenskraft“, hatte Sissi Kicherer für ihre Schmetterlingsschwestern aus Oberdischingen gedichtet. Die Ghostrider aus Schelklingen hatten ihre heißen Öfen um die Ecke geparkt, um so am Geschehen dran zu sein. Bergsteiger zogen einen selbstmontierten Watzmann hinter sich her, während ihn einer bestieg, sangen die Kameraden: „Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg“. So wie sie vergangenes Jahr mit ihrem „Hau den Lukas“ wollen sie auch im Umzug mit ihrem Berg mitlaufen.

Mit Blockflöte, Rassel und Triangel waren einige weißbehaarte junge Musiker älteren Semesters unterwegs, um Werbung für „Jugend musiziert“ zu machen. Eine Gruppe Narren um Kurt Jüngel hat sich dem Jahr 1895 verschworen und war in Original Kleidern von damals – mit Plüsch und Pleureusen die Damen, mit Zylinder die Herren – unterwegs und will mit der Groggenseeplanung die Stadt entlasten. Sandstrand, Wasserski, Gastronomie „Groggensseblick“, eine Seilschwebebahn vom Speth’schen Hof zum Einkaufszentrum in der Adolffstraße und eine Kneipp-Anlage beim Löwen haben sie in ihrem Plan. „Aber wir machen nur den Plan, schaffen tun wir nichts“, versicherte Jüngel.

Die neue Dämonengrotte hinter der Stadtmauer erwies sich als der Renner am Glombigen, innen drin war es so voll, dass man sich nur mit Mühe einen Weg durch die Narrenschar bahnen konnte. Vor der Grotte standen Schlangen vor den Security-Leuten an, die vor allen Lokalitäten präsent waren. Und weil der Narr auch nach einer Partynacht nicht mit ungeputzten Zähnen ins Bett geht, waren Zahnfeen unterwegs, eine Backenzahnfee, eine Prothesenfee, eine Milchzahnfee und eine Zahnspangenfee, die Zahnbürste und Zahnpasta verteilten.

