Der Gier nach Geld und Macht folgt der freie Fall

Das Schicksal des Ulmer Unternehmers Adolf Merckle war Vorlage für das Theaterstück „Die Stunde des Unternehmers“ von Felix Huby und Hartwin Gromes, das vom Landestheater Tübingen uraufgeführt und nun in Ehingen gezeigt wurde. Die Gier nach Geld und Macht lässt den Unternehmer Walter Weicker maßlos werden, dafür verkauft er im wahrsten Sinne sogar seinen Großvater. Das Ehinger Publikum ist begeistert.

Mit dem Großvater war der kleine Walter einst aus dem Osten geflohen, mit nichts als einer Vision vom Neuaufbau der Familiendrogerie im Kopf. Das Stück spielt auf verschiedenen Zeitebenen immer an Silvester. Der Großvater reüssiert mit seiner Geschäftsidee in maßvollem Rahmen, doch Walter ist das nicht genug. Er erpresst den Großvater, „entweder übergibst du mir die Geschäfte mit meinen Methoden wie Lieferanten unter Druck setzen und Kunden mit Billigangeboten zu locken oder ich gründe mit dem Geld meines Schwiegervaters eine Konkurrenzfirma“. Walter hatte in alten Geldadel hineingeheiratet, das Ehepaar ist sich in großer Liebe verbunden und hat zwei Kinder.

Doch das alles reicht dem Walter Weicker nicht, die Walter-Weicker- Werke müssen immer größer werden, fast wahllos kauft Walter hinzu, sein Credo: „Der Erfolg gibt mir Recht.“ Walters Leben ist Arbeit, Arbeit und nichts als Arbeit, in seinen persönlichen Ansprüchen ist er bescheiden geblieben.

Immer wieder gibt es Rückblicke auf vergangene Jahre akustisch sehr geschickt mit der Musik jener Zeit unterlegt. Man hört ABBA, Whitney Houston und so manch alten deutschen Schlager. „Sei niemals stolz auf einen 18-Stunden-Tag, halte den Sonntag für deine Familie frei. Man muss aufpassen, dass der Erfolg nicht zu Kopf steigt“, hat ihn der Schwiegervater gewarnt. Doch für Walter gilt das alles nicht, „so oiner wie i hat immer noch ein Trumpfass im Ärmel“, sagt er, als ihm das Wasser bis zum Hals steht.

Die WWW – so die Kurzform für seine Werke – sind nicht mehr liquide, die Banken wollen ihr Geld oder eine Konkurserklärung für die Bankerin. Das Trumpfass soll Sohn Rudolf sein, der versucht in London Geld aufzutreiben. Der ist aber telefonisch nicht zu erreichen und kann auch nicht zurückkommen, weil London im Schneechaos versinkt. In Rückblenden erscheinen immer wieder Weggefährten Walters wie der Betriebsratsvorsitzende, ein Bürgermeister, dessen Gemeinde durch den Umzug der WWW nach Ulm in Schieflage geraten ist, der Pfarrer der Familie oder ein allzu kesser Journalist. Gäste, die sonst immer mit der Familie Weicker Silvester feiern, wie der Landrat und der Bürgermeister, sagen einer nach dem anderen ab, die Familie bleibt allein.

„Was immer auch passiert, ich halte zu dir“, verspricht die Ehefrau. Doch die Werke, die von dem Geld ihrer Familie gekauft wurden, gibt sie ihm nicht. „Wir können mit meinem Geld nochmal neu anfangen“, schlägt Marianne ihrem Mann vor. Der Silvesterabend schreitet voran, noch immer keine Nachricht aus London, Weicker unterschreibt mit dem Füller seines Großvaters die von den Banken geforderten Verträge, übergibt einen Brief an seine Frau dem Enkel. Dann geht er durch den Glitzervorhang, der Glamour und Geld symbolisierte, ins Dunkel hinaus. Die Familie ist beieinander, als endlich der erlösende Anruf aus London kommt, Rudolf hat das Geld beschaffen können. Doch zu spät, der Enkel gibt der Großmutter den Brief, von draußen hört man den Zug.

Erstmal betroffenes Schweigen im Publikum, dann der ehrliche und herzliche Applaus für eine große Leistung von Gilbert Mieroph, der als Weicker fast permanent auf der Bühne stand und sie mit seiner Rolle füllte. Aber ebenso für Susanne Weckerle als Marianne, Rolf Kindermann, Daniel Holzberg, Mattea Cavic, Stephan Weber, Dennis Junge und Jennifer Kornprobst sowie Regisseurin Uta Koschel.