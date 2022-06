Der „Ferienspaß in Kirchen“ geht in die zweite Runde

Im vergangenen Jahr startete der Ehinger Teilort Kirchen mit dem ersten „Ferienspaß in Kirchen“. Die Organisatorinnen Carolin Bachhofer, Sandra Mayer, Carolin Steinle, Kathrin Weihs und Sonja Burger scheuten nicht den erheblichen, durch die Pandemie verschuldeten Mehraufwand und stellten ein sehr abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

Die Kirchener Vereine und viele weitere Freiwillige haben sich auch für die Fortsetzung des Ferienspaß in Kirchen 2022 einiges einfallen lassen. Spiel, Spaß, Bewegung, Natur, Kreatives und einiges mehr steht bei rund 20 Angeboten wie „Erlebnistag auf dem Reiterhof“, „Singen am Lagerfeuer“, „Shake it off – Hip Hop“, „Abenteuer Bauernhof“, „Drachen bauen“, … auf dem Programm. So wird sicherlich bei den Kindern und Jugendlichen in der langen Ferienzeit keine Langeweile aufkommen.

Erstmalig können sich Vorschüler und Schüler aus Kirchen, Stetten, Deppenhausen, Schlechtenfeld, Mühlen und Mochental über die Website „www.Ferienspass-Kichen.de“ bis spätestens 3. Juli anmelden und alle Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Organisatorischem einsehen. Ehrenamtlich erstellt wurde die mit Herzblut gestaltete Website von der ortsansässigen Firma „Webdesign-Ehingen“.