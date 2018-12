Der etwas andere Sterntaler

Der „Sterntaler“ gehört zu den kürzesten aber schönsten Märchen der Gebrüder Grimm. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater hat der schlichten Handlung noch einen König mit Sohn sowie einen Hahn, der eine Art Hofnarr ist, dazu gegeben und gastierte vor rund 250 Kindern mit Eltern in der Lindenhalle.

Die Handlung hat zum größten Vergnügen der Kinder einen witzigen Anstrich mit dem Hahn, der immer seinen Senf dazu gibt, bekommen. Der junge Prinz Max träumt immer wieder von einem Mädchen, und nur die will er heiraten. Der Königssaal verwandelt sich dank Drehelementen in einen dunklen Wald, dort trifft Max bei einem Ausritt Marie in ihren zerlumpten Kleidern. Max weiß sofort, das ist seine Traumfrau, der Vater ist entsetzt. „Wer liebt, verzagt nie“, weiß Max. Marie hungert, hat nur noch ein altes hartes Stück Brot, das gibt sie einer alten Frau, die noch mehr Hunger hat, als das Mädchen. Einem frierenden Jungen schenkt sie ihre Kleider und kauert sich selbst bei Sturm im Wald zusammen.

„Ich bin für das Glück gemacht“, weiß sie aber trotzdem. Im Traum kommt es zu ihr, bringt ihr ein goldenes Kleid, goldene Schuhe und ganz viele goldene Taler regnen auf sie herab. „Das Glück hat mich gefunden, das muss ich Max erzählen“, jubelt Marie. Der leidet inzwischen so, dass der Vater nachgibt und sagt „dann soll sie kommen“.

„Marie ist wieder hie“, kräht der Hahn und in goldenem Gewand spricht Marie nicht nur wie eine Prinzessin, sie sieht auch wie eine aus. Der König will den Thron jetzt seinem Sohn übergeben, doch das junge Glück will zuerst die Welt kennenlernen und reitet hinaus.