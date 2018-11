Der erste Titel wird vergeben

Bei den Hallenmeisterschaften der Jugend im Fußballbezirk Donau geht es am Wochenende 1./2. Dezember in drei Altersklassen der männlichen Jugend in Gruppenspielen der ersten Zwischenrunde um den Einzug in die zweite Zwischenrunde. Gespielt wird unter anderem in Ehingen. Dort fällt am Samstag, 1. Dezember, wird in der Endrunde der C-Juniorinnen auch schon der erste Titel der Bezirkshallenmeisterschaften 2018/19 vergeben.

Die C-Junioren starten am Sonntag, 2. Dezember, in die erste Zwischenrunde. In den Gruppen A und B treten in der Längenfeldhalle in Ehingen jeweils fünf Mannschaften an – darunter neben Gastgeber SV Granheim auch die SGM Oberdischingen/Donau-Riss I, die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach, die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen I, der SSV Emerkingen I und der VfL Munderkingen/SV Unterstadion. Die jeweils drei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die zweite Zwischenrunde im Januar 2019. Die erste Zwischenrunde der C-Jugend wird dann eine Woche später mit den Spielen in den Gruppen C und D in Gammertingen fortgesetzt, am 16. Dezember folgen in Riedlingen die Gruppen E und F. In Riedlingen werden weitere Mannschaften aus dem Raum Ehingen dabei sein.

Bei den D-Junioren war am vergangenen Wochenende bereits Auftakt der ersten Zwischenrunde, zwei Gruppen wurden in Sigmaringen ausgetragen. Nun folgen die weiteren sechs Gruppen und gespielt wird auch in Ehingen. In der Längenfeldhalle treten am Samstag, 1. Dezember, unter anderem je zwei Teams der SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen und der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, die TSG Ehingen II, die SGM Dettingen/Emerkingen I, die SGM Rißtissen/Donau-Riss III, die SGM FV Schelklingen, die SGM Ringingen-Pappelau und der SV Unterstadion an. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten kommen weiter. Dies gilt auch für die Gruppen E bis H in Sigmaringen.

Auch bei den E-Junioren sind die ersten beiden Gruppen der ersten Zwischenrunde bereits absolviert, nun folgen am 1./2. Dezember die weiteren acht Gruppen. Vier (zwei am Samstag und zwei am Sonntag) davon werden in der Ehinger Längenfeldhalle ausgetragen mit unter anderem SG Öpfingen I, SSV Emerkingen, VfL Munderkingen I, SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I und II, TSG Ehingen I, SV Unterstadion, SGM Schelklingen I, SGM Marchtal/Lauterach/Kirchen I, SV Oberdischingen I und II, SGM Ringingen-Pappelau und SGM Rißtissen/Griesingen. Die jeweils zwei besten Teams der Ehinger Zwischenrundengruppen C, D, G und H kommen weiter.

Bei den C-Juniorinnen wird aufgrund der Zahl der Teams auf eine Vorrunde verzichtet – es geht gleich in die Endrunde, die am Samstagabend in der Längenfeldhalle ausgetragen wird. Sechs Teams spielen in einer Gruppe, mit dabei sind Gastgeber SV Granheim, der VfL Munderkingen und die SGM Griesingen/Öpfingen.