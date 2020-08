Der Chor fEinklang sucht einen neuen Probenort

Als größtes Problem für den Chor fEinklang aus Kirchen für die zukünftige Chorarbeit stellte sich beim ersten Zusammentreffen nach Ausbruch der Corona-Krise die Suche nach einem geeigneten Probenort dar. Vergangene Woche trafen sich 20 Mitsänger im Garten der Vereinsvorsitzenden Heidi Huber. Zuerst wurden die Regularien in Bezug auf die Hygieneanforderungen von Heidi Huber vorgestellt. Danach wurde das weitere Vorgehen, was die Möglichkeit zu Chorproben und Auftritten angeht, besprochen. Der bisherige Chorleiter Norbert Huber hat sich bereit erklärt, bis zum Bestellen eines neuen Chorleiters, den Chor weiter zu führen. Dieser wird weiter gesucht, auch wenn dies in Zeiten von Corona und mitten in der Urlaubs- und Ferienzeit schwierig ist. Solange Proben im Freien abgehalten werden können, sind weiter Proben für die Chorsänger vom fEinklang möglich.

Möglichkeit in der Region erwünscht

Der bisherige Probenort in der Grundschule von Kirchen scheidet ab sofort und mittelfristig aus nachvollziehbaren Gründen aus. Deshalb ist, neben der Suche nach einem neuen Chorleiter, die Suche nach einem geeigneten Raum vordringlich. Geeignet sind Fabrik- oder Werkhallen oder sonstige Räumlichkeiten, die für bis zu 30 Mitsängern Platz, unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften für den Chorgesang, bieten. Da die Mitsänger vom fEinklang aus dem Großraum Ehingen kommen, wäre auch eine Halle in und um Ehingen willkommen. Entsprechende Angebote nimmt der Verein gerne entgegen. Auch wenn kein Konzert ansteht, soll in Zukunft weiter gesungen werden. Einem neuen Chorleiter will der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter als Chorleiter tätige Norbert Huber dabei nicht ins Repertoire reden. Deshalb wird der Schwerpunkt in naher Zukunft darauf liegen, die bisher einstudierten Lieder aufzufrischen. Nicht zuletzt sollen die Proben dazu dienen, die sozialen Kontakte, die in letzter Zeit überall gelitten haben, bei den alten und, gerne auch neuen, Chorsängern zu pflegen.