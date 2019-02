Der Bobbeleskenig bewacht den abgesetzten Ortsvorsteher

In einem traditionell revolutionären Akt haben die Bürgeles-Hexa am Freitag nach Einbruch der Nacht in Chilichheim die Macht an sich genommen. Ortsvorsteher Alfred Schrode rückte den Rathausschlüssel heraus und wird jetzt vom Bobbelestraditionsverein bewacht.

Mit Bobbeleskenig Brenno hat die Narrenzunft jetzt einen völlig neuen Machtfaktor in ihr Regiment eingebaut. Ihm und dem mit BBTV abgekürzten achtköpfigen Bobbelestraditionsverein obliegt bis Aschermittwoch die Bewachung des Rathauses. Als persönlicher Personenschutz von Zunftmeister Joe Betz steht er diesem und dem Narrenrat vorbehaltlos zur Verfügung. Geistiges Oberhaupt ist Renate Hartmann.