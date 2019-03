Der Blick geht schon ein bisschen weiter

Ihr letztes Spiel der Bezirksklasse-Punkterunde haben die Handballerinnen der TSG Ehingen vor sich. Am Sonntag, 31. März, 17 Uhr, ist die TSG beim TV Kressbronn zu Gast. Es ist eine Begegnung mit überschaubarem sportlichen Wert. Ehingen belegt den zweiten Tabellenplatz, woran sich weder bei einem Sieg noch bei einer Niederlage noch etwas ändert. Kressbronn als Fünfter ist im Tabellenmittelfeld und könnte sich noch um einen Platz verbessern, hat aber weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg irgendetwas zu tun. Für die TSG Ehingen ist der Aufstieg in die Bezirksliga dagegen noch ein Thema, wenn auch erst in der darauffolgenden Relegation gegen den Tabellenachten der Bezirksliga (wahrscheinlich Biberach II oder Ludwigsfeld, möglicherweise auch Friedrichshafen-Fischbach). Mit Blick auf die beiden Relegationsspiele (zunächst am Wochenende 6./7. April auswärts, eine Woche später zu Hause) „werden wir gegen Kressbronn angeschlagene Spielerinnen schonen“, sagt Jürgen Prang, der zusammen mit Heinz Binnig das Team trainiert. Spielerinnen wie Katharina Prang und Lorena Raimondo erhalten eine Pause. Gleichwohl nehme man das Spiel ernst wie jedes andere auch und würde gern mit einem Sieg die Punkterunde abschließen. Noch wichtiger aber ist, dass sich vor der Relegation keine Verletzungen gibt. Prang: „Wir hoffen auf ein gutes und faires Spiel.“